Anaya acusa a AMLO de atacar opositores y defender delincuentes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de encabezar un gobierno que ataca a sus opositores y defiende a delincuentes.

A través de un nuevo video que publicó en sus redes sociales, el panista recordó el debate presidencial de 2018 en el que criticó severamente las propuestas de seguridad del entonces candidato López Obrador. "Ojalá también hubiéramos estado equivocados hace cuatro años, cuando dijimos que la estrategia de ´abrazos no balazos´ era una completa locura".

Anaya lamentó que ya sumen 103 mil muertos en los tres años de este gobierno, siendo "el sexenio más violento en la historia del México moderno"; "van más de 15 mil policías asesinados y tres mil mujeres han sido víctimas de feminicidio".

La violencia contra los periodistas continuó, "está imparable"; "y ahí está el indignante y tristísimo caso de la periodista Lourdes Maldonado, quien en 2019 le pidió al presidente López Obrador que protegiera su vida, y el pasado 23 de enero fue asesinada con total impunidad".

"Vivimos en un México en el que se pueden tomar casetas, bloquear carreteras, vías de tren, dejar narcomantas y muertos en plena plaza pública de una capital estatal sin que pase nada. Un México en el que es posible que un grupo inconforme aviente un tráiler contra la Guardia Nacional, y la alcaldesa de Morena diga que no hay delito que perseguir, quesque porque el tráiler ´iba sin chofer´. Y lo peor, que el presidente apoye semejante disparate", declaró.

Ante este panorama, Anaya cuestionó: "¿Qué más tiene que pasar para que se den cuenta de que eso solo está ayudando a los criminales? ¿Qué más tiene que pasar para que se entienda que la estrategia de ´abrazos y no balazos´ es un fracaso total?

Para "corregir el rumbo", el panista propuso prevenir los delitos y la violencia, "pero con acciones focalizadas que respondan a las lógicas locales, y luego articularlas en una gran estrategia nacional"; terminar con la impunidad y consolidar la reforma al sistema de justicia; no militarizar al país, "sino tener policías profesionales, bien pagadas, equipadas y supervisadas"; e invertir recursos suficientes, "pero con honestidad y rendición de cuentas".

"Nos urge tener paz para ser productivos y para ser felices. El objetivo es clarísimo: vivir en paz. México lo merece", concluyó.