Anaya, el eterno "perseguido"

"Yo recuerdo que estábamos en el debate y de repente Anaya dice que va a meter a la cárcel a Peña y yo tenía junto a Meade, esto no salió al aire, pero él lo voltea a ver y le dice: ´el corrupto eres tú´. Era un pleito fuerte", recordó el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa al hablar de la audiencia de Ricardo Anaya Cortés que estaba programada este lunes, pero que se difirió para el 31 de enero.

Estas acusaciones de corrupción en contra del excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) no se restringen a ese episodio ocurrido en 2018, Anaya ha sido señalado por escándalos desde hace años –incluso dentro de su propio partido– y su defensa ha sido siempre denunciar una persecución en su contra.

Anaya salió de México el 5 de julio y se instaló en Nueva York, donde ha denunciado una persecución en su contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien perdió en las elecciones de 2018. La Fiscalía General de la República (PGR) lo acusa de haber recibido 6.8 millones de pesos de la trama Odebrecht a cambio de su voto a favor de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El Presidente pidió este lunes al político opositor que regrese, que informe y aclare su situación. "Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero", respondió a una entrevista que Anaya dio al The Wall Street Journal en la que denunció que lo están "procesando por cargos inventados".

Uno de las acusaciones en contra de Anaya fue interpuesta por Ernesto Cordero Arroyo, exsecretario de Hacienda en el Gobierno de Felipe Calderón, el 11 de junio de 2018, en el marco del proceso presidencial de julio de ese año, en el que participaron tanto Anaya como López Obrador, así como José Antonio Meade y Margarita Zavala.

Cordero, en ese entonces Senador del PAN, acusó a Anaya por lavado de dinero a causa de "operaciones inmobiliarias con al menos dos familias queretanas de las que se desprende la realización de hechos ilícitos (tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte), así como para que se investiguen las discrepancias que existen entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados públicamente por él y su señora esposa".

Todo ello, en el contexto de la compra-venta de una nave industrial en Querétaro mediante un esquema de triangulación de recursos.

EL CASO MANUEL BARREIRO

La denuncia que se presentó en contra de Anaya se enmarcó en la trama de corrupción en la que se vio involucrado por la venta de una nave industrial en Querétaro, su estado natal, a través de un esquema de triangulación en el que figuraron empleados del empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, quien ha sido identificado como un amigo de Anaya.

Dos artífices del esquema de lavado de dinero en la compraventa de una nave industrial en Querétaro describieron en enero de ese año ante la Procuraduría General de la República (ahora FGR) la estrecha relación "de amistad y negocios" de Manuel Barreiro Castañeda y el entonces candidato presidencial Ricardo Anaya y detallaron un esquema que ambos diseñaron para ocultar el origen de los 54 millones de pesos que Barreiro le pagó a la empresa Juniserra, S. A de C. V., de la que por aquellas fechas eran socios Anaya, su esposa y sus suegros.

En febrero de 2018, el abogado de estas dos personas, Adrián Xamán McGregor, acusó en una conferencia de prensa a Anaya por lavado de dinero y aseguró que sus clientes fueron contratados por Manuel Barreiro para realizar operaciones financieras para hacer llegar recursos al panista. En específico él aseguró que se compró un lote, mediante una empresa de Anaya, Juniserra, en 10 millones de pesos, y que luego el inmueble se vendió como nave industrial en 54 millones a una empresa que estaba catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma.

En relación a esta acusación, la PGR difundió el 21 de febrero de 2018 un comunicado en el que señala que por este caso había abierto en octubre de 2017 una carpeta de investigación a raíz de la cual realizó cateos, solicitó alertas migratorias y citó a diversas personas para rendir su declaración.

Días después Anaya acusó al Gobierno de Enrique Peña Nieto de una "guerra sucia" en su contra y afirmó que las presuntas irregularidades en la venta de la nave industrial se habían aclarado cinco meses atrás. Incluso el panista difundió un video en el que explicó que financió la compra de la nave industrial a través de una hipoteca de su casa para obtener un crédito con Banamex; un crédito con el propio parque industrial y ahorros personales y de una empresa.

Todo ello fue criticado por un expanista y calderonista, Javier Lozano, quien fue Secretario de Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón y que en el pasado proceso presidencial fungió como vocero del abanderado del PRI, José Antonio Meade, quien fuera su compañero en el Gabinete de Calderon. Lozano cuestionó que se haya empleado a la empresa fantasma Manhattan Master Plan, constituida por empleados de Barreiro. "Ricardo Anaya miente y está metido en lavado de dinero", dijo en marzo de 2018 el excompañero de partido de Anaya. Posteriormente en otro material, cuestionó que el panista pudiera pagar préstamos, tener ahorros y además tener a su familia viviendo en Atlanta, en Estados Unidos.

En la denuncia presentada por Ernesto Cordero también señaló otro aspecto de la vida de Anaya que ha estado bajo escrutinio: sus ingresos familiares. Desde 2016, cuando era dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya fue cuestionado por enviar a sus tres hijos a estudiar a Estados Unidos durante dos años, con el fin de que aprendieran inglés en Atlanta, acto que llevó a generar dudas en torno al origen de su patrimonio.

Por ejemplo, en el marco de la campaña presidencial de 2018, la periodista Azucena Uresti preguntó a Anaya a cuánto ascendían sus ingresos mensuales, a lo cual él respondió que correspondían a 400 mil pesos al mes, ingreso que también declaró durante su paso por la presidencia panista.

No obstante, el periodista Álvaro Delgado documentó para la revista Proceso cómo documentos bancarios establecían que sus ingresos y los de su esposa era muy superiores a esa cantidad. Entre 2013 y 2016, Carolina Martínez Franco recibió depósitos en su cuenta bancaria de HSBC por casi 28 millones de pesos, 9 millones más de los ingresos declarados por ambos, según el mismo reporte.

Esto mismo fue cuestionado por el expanista Lozano quién puso en duda los recursos declarados por Anaya y su modo de vida.

Pero Lozano no ha sido el único en señalar esto.

MÁS ACUSACIONES CONTRA ANAYA

"Es un hombre deshonesto". Con esas cuatro palabras calificó, el 16 de abril de 2018, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa a Ricardo Anaya, con quien rompió relaciones a causa de la disputa por la dirigencia del PAN que llevó al exmandatario, a su esposa y a un grupo cercano a él a dejar el partido blanquiazul, el cual lo llevó a la Presidencia en 2006.

Las diferencias entre Anaya y Calderón se agudizaron en el pasado proceso presidencial en el cual el PAN —a decir del expresidente— le cerró la puerta a Margarita Zavala, quien terminó compitiendo por la vía independiente, una candidatura que estuvo marcada por irregularidades como la presentación de firmas ciudadanas falsas. "Abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable en el PAN y en el país", lanzó Calderón a Anaya, por ejemplo, el 28 de mayo de 2018.

La propia Margarita Zavala criticó a Anaya durante esa campaña en una entrevista con la W Radio del 23 de febrero de 2018: "Él tiene que aclarar muchas cosas [...] Si estuvo de servidor público tanto tiempo que aclare de dónde sacó los bienes porque él no se dedica a las empresas sino más bien al servicio público".

Ahora, en un cambio de discurso, tanto Calderón como Zavala han respaldado a Anaya, dejando a un lado las acusaciones que ellos mismos pidieron aclarar y señalando al Presidente López Obrador de emprender una persecución.

Por otra parte, en la campaña de 2018, José Antonio Meade, exsecretario tanto en el Gobierno de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto que terminó por ser el abanderado presidencial del PRI en 2018, también fue crítico con Anaya a lo largo de la contienda.

"Es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero, que lo cacharon y debe de pagar las consecuencias", dijo por ejemplo el 10 de junio de 2018 al llegar a Mérida en donde se llevó a cabo el tercer debate presidencial de ese año. "Se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias", dijo en ese entonces.

Ya durante el último debate presidencial, Meade le reiteró a Anaya que era "el único indiciado por un delito", a lo que Anaya le reviró que de ganar lo metería a la cárcel a él y a Peña Nieto.

...Y TAMBIÉN EL CASO LOZOYA

A la par de estos señalamientos, el nombre de Ricardo Anaya también figuró en la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin el 11 de agosto de 2020, tras ser extraditado de España.

El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.

"Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras", aseveró Lozoya en su denuncia.

En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.