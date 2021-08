Anaya goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos: defensa

El abogado del ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar confirmó que este jueves el panista participó en la audiencia que se celebró en el Reclusorio Norte y el juez instruyó que no existían condiciones para que se llevara a cabo este proceso porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación.

En un comunicado, el abogado de Anaya dijo que el ex candidato presidencial hoy goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos vigentes.

Además confirmó que al no existir condiciones para que se celebrara la audiencia se pospuso para el próximo 4 de octubre.

1. La audiencia se celebró con la presencia del Señor Ricardo Anaya Cortés y su defensor privado Eduardo Aguilar Sierra.

2. El C. Juez determinó que no existen condiciones para que se celebre la audiencia, toda vez que se demostró que no ha tenido Anaya ni su Defensa, acceso a la carpeta de investigación como desde ayer se ha venido denunciando.

3. El C. Juez instruyó a la Fiscalía para que a la brevedad otorgue acceso a la carpeta de investigación y entregue copia de los registros.

4. Se fijó nueva audiencia para el próximo 4 de octubre.

5. El Señor Anaya hoy goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos vigentes", afirmó Eduardo Aguilar Sierra.

FGR tiene 15 días para entregar a defensa de Anaya copias de investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene 15 días para darle copias de la carpeta de investigación a la defensa de Ricardo Anaya.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el juez Gustavo Aquiles, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió este término a la FGR para evitar que el derecho a la debida defensa de Anaya sea violentado.

Ricardo Anaya compareció este jueves, de manera virtual en el Reclusorio Norte para escuchar la imputación en su contra por supuestamente recibir sobornos de Emilio Lozoya.

Durante la diligencia que inició con una hora de retraso comparecieron, también por videoconferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Anaya fue señalado por Lozoya en su denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 en la que afirmó que el ex candidato presidencial recibió seis millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética y que ese dinero le fue entregado porque así lo instruyó Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y que supuestamente lo utilizaría para financiar su campaña electoral para la gubernatura de Querétaro.