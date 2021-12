Ancira solicita retiro de acusación para completar reparación de daño por Agronitrogenados

El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, solicitó retirarle la acusación de lavado de dinero bajo el argumento de que la imputación le obstaculiza garantizar el pago que acordó con Petróleos Mexicanos por el caso Agronitrogenados.

En audiencia celebrada este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Ancira calificó de "falsa" la acusación por "lavado" de dinero que pesa en su contra.

"Quiero hacer hincapié que estoy acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fui acusado, pudiera decir que falsamente porque se están pagando los 50 millones de dólares, yo necesito que retiren la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder entrar a un banco porque ya se me ha negado", dijo el empresario, quien compareció por videoconferencia.

"Debido a estas acusaciones que son falsas no he podido abrir un fideicomiso para garantizar, por eso estamos trabajando con Pemex, para ver cómo podemos superar ese obstáculo".

Explicó que ante esta imputación los bancos no le permiten constituir un fideicomiso para garantizar el pago de 216 millones de dólares que pactó con Pemex a realizarse en tres pagos.

Por ello, solicitó considerar la posibilidad de dejar sin efectos la acusación en su contra.

---Ancira solicita 60 días hábiles más para renegociar con Pemex

En la diligencia, Mauricio Flores Castro, abogado de Ancira solicitó 60 días hábiles más para renegociar con Pemex la forma de garantizar el pago y las formas en las que se constituirá el fideicomiso para tal fin.

Ante la conformidad de Pemex el juez José Artemio Zúñiga concedió la petición y tuvo por presentado el primer pago de 50 millones de dólares al que se comprometió Alonso Ancira.

Posteriormente, Flores Castro solicitó a la UIF considerar la posibilidad de desbloquear las cuentas de Ancira para facilitar que los bancos le permitan constituir un fideicomiso para garantizar el pago de los 216 millones de dólares.

El representante legal de UIF, Antonio López García respondió que este es un procedimiento ajeno al penal, por lo que le conminó a realizarlo por la vía administrativa que es la que le corresponde.

La acusación contra Ancira derivó de la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por este caso, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.