Ante alta demanda por el Buen Fin, aumenta 80 % robo hormiga: CNSP

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Debido a la alta demanda de ventas en tiendas departamentales, mercados y otros negocios, el robo hormiga aumenta hasta en un 80 por ciento durante la temporada del Buen Fin y se mantiene en un 60 por ciento durante Navidad, Año Nuevo y hasta el mes de enero.

Como resultado del incremento de este delito, crece hasta en un 20 por ciento la solicitud de servicios de seguridad privada encaminados al monitoreo, video vigilancia o vigilancia con elementos que se establecen personalmente en comercios.

Así lo informó, Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), en entrevista con EL UNIVERSAL. Además señaló que son bandas dedicadas al farderismo "como si fuera un empleo normal" o ladrones solitarios los que cometen este tipo de robos.

El experto en seguridad privada informó que para este año se estima una derrama económica por más de 195 millones de pesos, de los cuales, aún no se tiene un estimado en pérdidas por robo hormiga debido a que no es cuantificable para los negocios porque lo consideran como merma.

"La gravedad del crimen está en que en el momento es imposible informar a los seguros porque se toma como una pequeña pérdida que a la larga afecta la economía de los negocios con el saqueo a cuentagotas", dijo. Según el experto, los artículos de belleza, ropa y bolsos, son los objetos más robados por farderos. Asimismo, informó que los horarios en los que más se registra el delito son al abrir las tiendas, entre intercambio de turnos y cuando hay muchos clientes.

Para evitar o prevenir el robo hormiga, el Presidente del CNSP, llamó a todos los comercios a contratar un servicio de seguridad privada de acuerdo a sus necesidades, que sea competente no solo con el precio, que cuente con registro oficial y con adiestramiento en las labores que se llevarán a cabo.