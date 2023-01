Ante ataques de AMLO, Marko Cortés llama a defender el INE

A-AA+

La dirigencia nacional y senadores del PAN cerraron filas contra el Plan B en materia electoral, así como en contra de los ataques y descalificaciones del presidente López Obrador en contra de la SCJN, el TEPJF y el INE, por lo que acordaron que la defensa de esas instituciones "es de la más alta prioridad" para el partido.

Marko Cortés, líder del PAN, repudió la escalada de descalificaciones en la mañanera en contra de la ministra presidenta, Norma Piña, así como su advertencia de que no confía en la resolución que realizará la SCJN a las controversias contra su Plan B de reforma electoral.

"Nos muestra de cuerpo entero un presidente de corte autoritario, dictatorial, que llegó de la vía democrática, pero quiere mantenerse en el gobierno, a su partido, por la forma que sea", dijo a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.



AMLO sólo polariza: Cortés

Dijo que el Presidente sólo enfrenta, polariza. "Y lo que está provocando es que la elección del 2024 va a ser una elección en dos grandes polos, quienes por la razón que sea o por el programa que clientelar que recibe o miedo a que se lo quiten voten por ellos o quienes quieren cambiar el rumbo de México. Dos grandes proyectos".

En el marco de la reunión plenaria de senadores del PAN, dijo que, así como el INE no se toca, "la democracia no se toca, el Tribunal Electoral no se toca y tampoco los tribunales".

Convocó a los senadores de su partido a que sea la más alta prioridad del Grupo Parlamentario el vigilar y cuidar la elección de magistrados, porque son la última instancia en materia electoral.

Definió como una de las batallas más importantes que se enfrentará en la Cámara Alta, el nombramiento de 22 magistrados electorales locales y 5 de salas regionales, que debieron ser electos y se venció el plazo, porque el partido mayoritario de gobierno "simplemente no cree en las instituciones democráticas y quiere controlarlas".

Instó a que se tomen estas acciones con el bloque opositor, que incluiría al grupo plural, ya que se necesita mayoría calificada y con los demás grupos parlamentarios se conforma más de un tercio de los votos, tal como las acciones de inconstitucionalidad en las que se reunieron 54 firmas.

También, encomendó a los senadores a estar pendientes de los nombramientos de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), "porque al presidente no le gusta la transparencia, no cree en los institutos, no cree en contrapesos, y por eso el grupo mayoritario no quiere nombrar a los nuevos comisionados, porque le es muy incómodo".

Al referirse al Plan B de reforma electoral del presidente de la República, adelantó que los alcaldes también interpondrán una controversia constitucional y expresó su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación "y particularmente en la mujer que está al frente de la misma, estamos seguros que hará valer la supremacía constitucional, frente a cualquier ley que intente violentar la Carta Magna".

Con respecto al tema de la propaganda encontrada contra Sheinbaum en la alcaldía Cuauhtémoc, consideró que la jefa de gobierno está muy nerviosa porque se le está cayendo a pedazos las líneas del Metro, ya que todos los días pasa algo, desgracias, intoxicados, accidentes y es el resultado de haberle quitado los recursos al mantenimiento.

"En vez de mandar a Guardia Nacional donde hay mucha violencia y crimen expandiéndose, deberían de mandar ingenieros, debería mandar recursos para darle mantenimiento y transportar segura a millones de persona. Lo que yo creo es que Claudia está queriendo hacer es victimizarse, pero hoy la gente en ciudad de México, donde la conocen, ya la reprueban, de hecho, tiene calificación de cuatro, Claudia Sheinbaum está reprobada".

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería, anticipó que para este periodo ordinario que inicia el próximo 1 de febrero, los senadores darán la batalla en contra de un gobierno federal que quiere destruir la democracia, la economía y a todos los órganos que quieran ser contrapeso del poder.