Ante "aumento alarmante" de Covid, Ixtaltepec anuncia plan emergente

El gobierno municipal de Asunción Ixtaltepec, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, determinó un plan emergente ante el "aumento alarmante" de los casos de Covid-19 en las últimas semanas, con el fin de cortar la cadena de contagios.

Sin determinar el color del semáforo epidemiológico, el Cabildo emitió del 1 al 15 de julio, entre otras medidas, que los negocios expendedores de alimentos reducirán la cantidad de comensales en sus instalaciones en 50% de su capacidad, para mantener la sana distancia, mientras que los expendedores de bebidas alcohólicas se sujetarán al horario de venta que será de las 6:00 horas a las 18: 00 horas.

Los espacios públicos de esparcimiento como los parques y los campos deportivos permanecerán cerrados hasta concluir el plazo; se invitó a la población a no realizar o acudir a fiestas y reuniones públicas o privadas.

Se ordenó al sector de transporte público en sus diferentes modalidades a otorgar el servicio con 50% de la capacidad del vehículo para evitar romper con la sana distancia.

"Si procuramos este tipo de acciones y recomendaciones en gran medida podremos contrarrestar la alarmante y creciente ola de contagios que se han generado en la población y que están cobrando cada vez más vidas de nuestros amigos, vecinos y familiares.", explicó el Cabildo en un comunicado.

La autoridad municipal recordó que debido a que los ciudadanos han ignorado las medidas sanitarias básicas, se ha elevado la ola de mortandad en el pueblo.

"Nuestra obligación, en esta circunstancia, es el de estar comunicando las decisiones de los gobiernos, a veces no es fácil, porque esas decisiones no encajan en las costumbres o las posturas que como paisanos tenemos; sin embargo, procuramos por los diferentes medios notificar a los sectores económicos de un doloroso cierre parcial de sus actividades por no ser esenciales".

El Cabildo lamentó estas decisiones que los confronta con la sociedad, pero que son medidas necesarias para frenar los contagios.

"Decretamos por órdenes superiores de gobiernos que los eventos sociales, culturales y hasta tradicionales serán cancelados y eso a la autoridad los desgasta porque nos pone en una situación de constante choque con nuestros propios hermanos, paisanos, familiares y vecinos porque se piensa que estamos contra ellos por decretar y hacer lo correcto.", argumentó la autoridad municipal.

En el Istmo de Tehuantepec, ya son seis los municipios que activan sus medidas restrictivas por aumento de casos. Primero fue Santo Domingo Ingenio que pasó a semáforo rojo, le siguió Salina Cruz, en tercer lugar fue Tehuantepec que pasó a semáforo naranja y en cuarto lugar El Espinal, y ahora se suma Asunción Ixtaltepec.

Asunción Ixtaltepec, de acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tiene acumulado 136 casos en lo que va de la contingencia y 18 fallecimientos.