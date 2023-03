Ante bullying, AMLO llama a fortalecer núcleo familiar de mexicanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Ante diversos casos de bullying en menores de edad que se han presentado en el país en las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se tiene que fortalecer el núcleo familiar y mantener unidas a las familias.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que uno de los errores que tuvo la izquierda durante el llamado periodo neoliberal es que le dejó a la derecha y a los sectores conservadores el asunto de la familia.

"Debemos fortalecer el núcleo familiar, reitero, la familia es la institución más importante de seguridad social y tenemos que mantener integrada la familia, y mantener valores y seguir dando atención a los hijos; los abuelos ayudan mucho en la costumbre o las tradiciones de la familia mexicana, cuando hay diferencias entre parejas los que entran a atender a los nietos son los abuelos. Todo eso lo tenemos que fortalecer, valorarlo".

"Uno de los errores que se cometieron en la izquierda es que nos importaba más lo comunitario, lo social, lo colectivo y les dejamos el importante asunto de la familia, sobre todo en nuestro país, con todo respeto, en México tenemos esa fortaleza, esa dicha de tener una familia con costumbres, con tradiciones muy fraterna".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: "Si no fuese por esa integración familiar el país se hubiera descompuesto aún más durante el periodo neoliberal porque todo fue enfocado a lo individual, a lo material y al individualismo, al triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, a no voltear a ver al de al lado, al no llevar a la practica el amor al prójimo. Entonces creo yo que es muy importante mantener unidas a las familias, y eso va a ser de mucha, mucha ayuda para todo".

"Decía yo que les dejamos el asunto de la familia a la derecha, imagínense, a los conservadores, cuando es el primer eslabón, es el núcleo básico", dijo.