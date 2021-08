Ante el regreso a clases, ¿qué tipo de seguro tienen las escuelas?

A unos días del regreso a clases presenciales en varios estados del país, el sector asegurador en México registra aumentos en contagios de Covid-19 entre la población menor a 19 años, con lo que invitó a los padres de familia a consultar con las escuelas privadas si cuentan con algún tipo de seguro e incluso analizar la posibilidad de contratar una cobertura de gastos médicos mayores.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), con cifras al 19 de agosto, se registraron 499 casos de menores de entre 0 y 9 años y de jóvenes de entre 10 y 19 años de edad contagiados de Covid-19 y que han empleado un seguro de gastos médicos mayores, así como 59 fallecimientos en ese mismo rango de edad como consecuencia de la enfermedad.

"Lamentablemente en últimas fechas hemos tenido contagios a menores de edad, de 20 años para abajo y ahí podemos ya ver cifras de lo que está costando la enfermedad en la atención de pequeños, de jóvenes, muy pequeños, niños, niñas, muy pequeñitos", explicó el vicepresidente de la AMIS, Édgar Karam.

Ante el crecimiento de contagios que prevalece en el país, el organismo recomendó consultar con las escuelas si cuentan con alguna cobertura de seguro de gastos médicos ya que en la mayoría de los casos se atiende solamente en caso de accidentes.

"Ahora con el regreso a clases, creo que todas las escuelas tienen distintas políticas y algunas escuelas seguramente están haciendo firmar a los padres de familia alguna carta responsiva en el que la escuela se hace responsable a partir de ciertas reglas de los hijos que ingresan a las escuelas; pero sin lugar a duda, tiene que ser muy cuidadoso el papá y la mamá en fijarse si la escuela tiene o no una póliza de gastos médicos que cubriría en caso de que la persona tenga la enfermedad y haya esa suspicacia de contagio dentro de la escuela", explicó.

La AMIS dijo que si los padres quieren contar con un respaldo para sus hijos en este regreso a clases, existen seguros accesibles y tener una cobertura en gastos médicos, ante la prevalencia de contagios en menores de edad.

"Mi recomendación es que sí lo haga, porque aun cuando uno siempre dice que nosotros los mexicanos no nos enfermamos sí nos enfermamos y que a los pequeños no les da Covid, sí les da Covid y ya lo vimos. Entonces, no son nada costosos, porque la probabilidad de una enfermedad de un pequeño es muy baja y los seguros de gastos médicos también se calculan por edades", explicó.

Sobre el tema, la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, recordó que puede asegurarse a los hijos desde que son recién nacidos y forman parte de las coberturas que ofrecen algunos productos de seguro de gastos médicos familiares.

"También hay algunas escuelas que ofrecen junto con la inscripción la posibilidad de que se compre un seguro de gastos médicos para los menores, y ya con eso tiene uno la tranquilidad de que va a estar protegido contra las enfermedades o algún accidente que pudiera llegar a presentarse", dijo.

El impacto en el sector asegurador por costos de atención médica y fallecimientos de Covid-19 está a unas cuantas semanas de alcanzar el primer lugar como el siniestro más caro. Los registros de la AMIS detallan que al 16 de agosto, la enfermedad ha alcanzado los 2 mil 300 millones de dólares, apenas 93 millones por debajo del huracán Wilma que se mantiene en el primer sitio como el evento catastrófico más caro en el país.

En seguro de gastos médicos, la AMIS registró 39 mil 610 casos, con un costo total por 19 mil 231 millones de pesos. Referente a fallecimientos, se alcanzaron 108 mil casos, por un total de 26 mil 420 millones de pesos.