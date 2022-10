Ante Ley de Ingresos, Morena traiciona a la patria, afirma Moreira

A-AA+

Morena es quien en verdad traiciona a la patria, ya que aprobó la Ley de Ingresos sin cambiarle una coma, rechazando propuestas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que buscaban estímulos para las personas con discapacidad y que productos artesanales tuvieran una reducción en impuestos, dijo el coordinador de la bancada priista en la Cámara baja, Rubén Moreira Valdez.

"Si el señor gobernador del estado no le dice a sus diputados de Morena que voten en contra de este presupuesto, estará traicionando a los hidalguenses", subrayó.

Señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el siguiente año es insuficiente para atender las problemáticas que aquejan a los estados, y reprochó que se estén dando más recursos a las obras del gobierno federal, como el Tren Maya. "Mientras Morena no modifique el proyecto, la bancada tricolor votará en contra", dijo.

A través de un comunicado, el político coahuilense aseguró que no hay recursos para obras nuevas ni para atender ningún tipo de cáncer, por lo que propuso a los ciudadanos, que a través de los diputados y alcaldes, hagan saber lo que realmente se requiere en sus distritos y municipios, para exponerlo en tribuna.

Aclaró que el PRI no está en contra de los programas sociales, pero sí que haya localidades con falta de electricidad, drenaje o falta de alimentos, por lo que insistió en la necesidad de un gran debate con argumentos y propuestas para que los recursos se destinen a obras y servicios que sirvan a los mexicanos.