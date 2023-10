Ante nueva protesta de trabajadores del PJF, pide AMLO no dejarse manipular

Este martes, por segundo día se llevan a cabo bloqueos en avenidas de la CDMX por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Trabajadores con sede en el edificio 2065 de la Avenida de los Insurgentes cierran la circulación frente al inmueble.

Por segundo día consecutivo se movilizan en defensa de los fideicomisos y contra la reducción de presupuesto.

También se manifiestan en la SCJN

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de la sección 1 del Sindicato del PJF, con sede en la Ciudad de México, continuaron este martes su jornada de protesta contra la eminente desaparición de 13 de los 14 fideicomisos para el ejercicio fiscal del próximo año.

Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un grupo de más de cien trabajadores exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador respeto a los derechos de los trabajadores y a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.

Lanzaron una advertencia: "No nos vamos a dejar", porque con la desaparición de los fideicomisos se afectarán derechos laborales.

Con pancartas, los trabajadores lanzaron consignas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que pidieron un "basta de ocurrencias" y aseguraron que no "somos acarreados, somos abogados".

Isabel Guzmán Tolentino, una trabajadora operativa del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la mayoría de los trabajadores tienen carrera judicial, por lo que exigió el cese al hostigamiento al órgano jurisdiccional.

"No son privilegiados, son nuestros derechos", expuso.

AMLO pide no dejarse manipular

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no le hace" que trabajadores sindicalizados del Poder Judicial quemen piñatas de "amlito", contra el recorte de 15 mil millones de pesos, pues esos recursos significarán 2 millones de becas para estudiantes pobres de educación básica.

"No le hace y no importa que quemen una piñata de "amlito", no importa porque es como cuando insultan, ¿saben los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, saben a cuantos niños pobres les llegarán? a más de 2 millones de niños pobres de primaria".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que no importa que insulten y que hagan lo que consideren, porque son libres, pero llamó a que no se dejen manipular pues no se les va a afectar en nada absolutamente.

"Aprovecho para decirle a los trabajados del Poder Judicial que no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados".

El Mandatario explicó que el objetivo es bajarle al sueldo y las canonjías a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, pidió que se les pregunte a los trabajadores del Poder Ejecutivo si les afecto el recorte de prestaciones que solo fue a los de arriba.

"Que no los usen y que no los manipulen, ellos mismos se dan cuenta de la vida que se dan los ministros, los magistrados, los de arriba, sus choferes, ayudante, pago de trabajadores domésticos, para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos.

"Los sueldos que en general son 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial que van a estar defendiendo eso".