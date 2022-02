Ante presión de Calderón por Guardería ABC me pidieron callar: Ministro presidente de la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) afirmó esta tarde que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "justificó" la muerte de los 49 niños de la Guardería ABC.

Este martes por la noche, en la presentación de un libro suyo, Zaldívar reveló que hubo una "operación de Estado" en la administración del expresidente Felipe Calderón para proteger a la Primera Dama, Margarita Zavala. Hoy, en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Zaldívar insistió en la presión por parte del gobierno federal y contó por qué, en su momento, no dijo nada.

Afirmó que debido a la presión por visitas de varios funcionarios federales, además de Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación, llegó a temer no estar presente en la sesión para presentar su proyecto, por lo que pidió a sus asistentes subirlo si a determinada hora él no estaba allí.

A pregunta de la periodista, dijo que no reveló nada en ese tiempo por que el entonces presidente del Máximo Tribunal, "me pide que para cuidar a la Corte yo no salga a medios". Recordó que se refería a Guillermo Ortíz Mayagoitia. "Yo fui institucional", dijo.

Dijo que no tuvo contacto directo con Calderón, pero sí con sus funcionarios, incluidos titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. "A Germán Martínez le consta", dijo a la periodista.

Recordó que con él votaron sólo los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, y su proyecto perdió 3 contra 8.

Afirmó que en 2011 el columnista de EL UNIVERSAL, Salvador García Soto, documentó la visita del secretario de Gobernación y sus presiones.

Descartó presiones del gobierno actual del presidente López Obrador y rechazó que la revelación sea un distractor para desviar la conversación actual. Desartó también que le interese ser fiscal general.