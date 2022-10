Ante reforma electoral se debe escuchar opinión de organismos internacionales: Marko Cortés

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró que la opinión de los expertos independientes de los organismos internacionales, de los cuales México es miembro integrante, debe ser escuchada y tomada en cuenta, ante la discusión de la reforma electoral, porque nos están advirtiendo que se está poniendo en riesgo la pluralidad y la democracia en nuestro país.

"Los legisladores, partidos políticos y todos los servidores públicos involucrados debemos ser responsables y abonar a un debate amplio y constructivo que fortalezca al instituto electoral, mejore el sistema de partidos y garantice elecciones transparentes, limpias y equitativas".

Por tanto, dijo, coincidimos con las observaciones realizadas por la Comisión de Venecia, ya que resaltan de la iniciativa presidencial diversos riesgos y amenazas a la democracia mexicana, que nos ha costado décadas construir.

La "Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho" resalta que la propuesta de López Obrador es inusual y crea riesgos para su condición de organismo imparcial, ya que no proporciona suficientes garantías respecto de la independencia de los órganos electorales constitucionales, lo cual consideró, debe ponernos a los partidos verdaderamente opositores en alerta máxima para evitarlo.

Asimismo, es importante destacar las observaciones del organismo internacional, respecto de que la propuesta de selección de consejeros electorales no se encuentra en la línea de los estándares internacionales para las mejores prácticas y no garantiza que el instituto tenga un funcionamiento independiente, señalando que la composición de los órganos de administración electoral, son un elemento esencial para la credibilidad de las elecciones.

"Al ser México miembro integrante de la Comisión de Venecia, se deben escuchar y debatir públicamente, las diferentes consideraciones de los expertos internacionales en derecho electoral, para evitar trastocar lo que tantos años nos ha costado a los mexicanos construir, desde contar con una credencial que nos identifica en cualquier parte de México, hasta poder tener organismos autónomos que organizan las elecciones libremente", puntualizó.

Marko Cortés planteó que se deben analizar y escuchar las recomendaciones y señalamientos de todos los especialistas nacionales e internacionales, ya que debemos impulsar en México las mejores prácticas democráticas del mundo. El hecho de no hacer caso a lo que exponen los expertos internacionales implica una postura regresiva, autoritaria y autocrática, como ya las hemos visto durante este sexenio con López Obrador.

Coincidimos que cualquier reforma electoral debe ser producto de un análisis profundo de los problemas y desafíos existentes y de un amplio consenso entre los partidos políticos y la sociedad; y que la propuesta planteada por el Ejecutivo genera más disensos que consensos entre las diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil, ya que no cuenta con la transparencia necesaria e inclusión de todas las partes interesadas.

"Acción Nacional y sus grupos parlamentarios expresan su más contundente rechazo ante cualquier reforma que signifique la más mínima regresión y debilitamiento a la transición democrática de nuestro país, que nos ha costado tantos años de esfuerzos, sacrificio y diálogo plural; confirmando que en todas sus decisiones, previo análisis objetivo y debate plural, se antepondrá el interés nacional y la salvaguarda de la democracia y la soberanía".