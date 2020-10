Ante repunte de contagios, Oaxaca regresará a semáforo naranja

Oaxaca regresará a alerta naranja por riesgo alto de contagios en el semáforo epidemiológico por Covid-19, así lo anunció este jueves el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. El mandatario estatal señaló que esto se debe a un repunte en el número de casos confirmados y hospitalizaciones por coronavirus SARS-CoV-2 en la entidad, y aunque la ocupación hospitalaria continúa por debajo del 50%, recalcó que esta decisión se debe a que su principal prioridad en su gobierno es la salud de la población oaxaqueña.

"He tomado la decisión de que nuestro estado regrese a Semáforo Naranja, [...] no podemos ignorar que ha habido un repunte en los contagios y las hospitalizaciones. Debemos tener presente que esta enfermedad sigue siendo mortal", declaró. De acuerdo con el último reporte de los Servicios de Salud de la entidad (SSO) se han acumulado 17 mil 843 contagios y mil 488 fallecimientos relacionados con Covid-19. La ocupación hospitalaria registraba 36.1% de camas ocupadas con pacientes diagnosticados con esta enfermedad, y hay 2 mil 699 contagios entre personal médico, de enfermería y de otras áreas laborales del sector Salud.

El pasado 28 de septiembre la entidad había regresado por segunda ocasión a la alerta amarilla, riesgo moderado, en el semáforo epidemiológico. De acuerdo con el gobierno federal, en esta fase de riesgo, la tercera de cuatro, todas las actividades laborales están permitidas, siempre y cuando se cuiden a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

A partir de ello pudo observarse mayor movilidad de personas en espacios públicos como parques, así también en bares, restaurantes y otros establecimientos, que en esa fase podían operar con aforo reducido.

Este jueves tras el anuncio de regreso a semáforo naranja, el gobernador destacó que dicha reapertura comercial no debía entenderse como un permiso para abarrotar las calles, o para comportarse como si no estuviéramos en medio de una pandemia, que según datos de la Organización Mundial de la Salud ha dejado ya un millón de muertos en el mundo. Enfatizó que "respetar las medidas sanitarias sigue siendo una cuestión de vida o de muerte", por lo que indicó que volver a una vida como la de antes, "a los abrazos con nuestros seres queridos", depende de la responsabilidad y compromiso con estas disposiciones. Y en ese sentido, convocó a quienes han relajado las medidas de prevención o que nunca las han seguido, a tener presente que esta enfermedad sigue siendo mortal, y la manera de protegerse es mediante el uso correctamente del cubrebocas, realizar el lavado frecuentemente de manos y quedarse en casa preferentemente y solo salir en casos de necesidad o emergencia. "No existe un plazo para que desaparezca esta enfermedad, y mientras no exista una cura, debemos seguir de manera puntual las medidas de mitigación", finalizó.