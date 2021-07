Antros y bares pedirían certificado de vacunación en Querétaro

Antreros de Querétaro analizan pedir como requisito de ingreso a sus establecimientos el comprobante de vacunación a mayores de 18 años.

Emilio Lugo García, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Antros, Bares y Centros Nocturnos, apuntó que estudian la propuesta para agregarla a la solicitud que se realiza a las autoridades para permitir ampliar el horario de atención y aforo.

Incluso podría incluirse entre los esquemas ofrecer algún tipo de promoción para quienes demuestren que ya se vacunaron.

También se analiza aceptar la prueba de detección de Covid, siempre que tenga menos de dos días de haberse realizado.

Recordó que los agremiados adquirieron pruebas rápidas, con las cuales tardarían unos 15 minutos en darle resultados a quienes deseen ingresar.

"Lo he escuchado, que mucha gente no se quiere vacunar, entonces fomentaríamos la vacunación, [junto con] todas las propuestas que tenemos, más las pruebas rápidas... no nada más en México se está implementando, en otros países del mundo se implementó esto de la vacuna", acotó Lugo García.

Dijo que los agremiados están comprometidos en respaldar acciones que teterminen las autoridades para evitar que aumenten los contagios y, a su vez, implementar sus propias medidas, entre las que se encuentra aplicar pruebas a sus trabajadores una vez al mes.

Explicó que cada agremiado determina los esquemas y absorbe los gastos para los análisis del personal, lo que es difícil, si se toma en cuenta que presentan una situación económica complicada.

"Seguiremos en un escenario A con todas las medidas necesarias y con el respeto de todo lo que estén implementando".