Anulan auto de formal prisión a Yarrington

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Tribunal Colegiado dejó sin efecto el auto de formal prisión que un juez federal dictó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por delitos contra la salud, en abril del año pasado.

Sin embargo, el expriista continuará preso porque el Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, sólo lo amparó para efecto de que el juez del caso celebre otra audiencia en la que determine una nueva resolución con base en las pruebas presentadas.

En su proyecto de resolución de amparo, aprobado por mayoría de los magistrados, la magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, Angélica Lucio Rosales, consideró que el Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, no valoró adecuadamente las pruebas de descargo que presentó la defensa del exmandatario tamaulipeco, con lo cual confirmó indebidamente el auto de formal prisión, con lo que infringió los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación.

Indicó que al no decir nada sobre las documentales ofrecidas antes de la audiencia de vista, el Tribunal afectó el derecho de defensa adecuada de Yarrington Ruvalcaba, pues la autoridad tiene el deber de atender y resolver sobre las pruebas ofrecidas por el procesado y su defensa.

