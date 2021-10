Anulan elección en Tlaquepaque por injerencia de Sandoval Íñiguez

A pesar de que este jueves la emecista Citlalli Amaya rindió protesta como alcaldesa de Tlaquepaque, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección en este municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara, debido al llamado a no votar por Morena que hizo durante la campaña electoral el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien vive en ese municipio.

El 1 de junio, durante la veda electoral, el jerarca católico publicó un video en sus redes sociales llamando a no votar "por el partido en el poder" argumentando que eso provocaría una dictadura; además argumentó que el partido en el poder ha adoptado la ideología de género y que su permanencia limitaría la libertad de creencias porque así lo dicta el comunismo.

Ante la publicación de este video, el partido Morena impugnó la validez de la elección, en la que su candidato, Alberto Maldonado, quedó en segundo lugar y a pocos votos de diferencia de la emecista (2 mil 529).

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco validó la elección en el municipio, por lo que Morena apeló al tribunal federal, que la noche de este jueves, con una votación dividida (cuatro votos a favor y tres en contra), decidió anular la elección por que la intervención del ministro de culto violentó el principio constitucional de laicidad.

Así, se ordenó al Congreso del estado convocar a una nueva jornada electoral en este municipio en un plazo no mayor a 60 días y se dio vista a la Secretaría de Gobernación para que proceda como corresponda en cuanto a la conducta del cardenal emérito.

Ante esta situación, el Congreso de Jalisco convocó a una sesión extraordinaria antes de la medianoche de este jueves para nombrar un Consejo municipal que se haga cargo del gobierno en tanto se realiza la nueva elección.

Además de Tlaquepaque, en Jalisco también se repetirá la elección en Jilotlán de los Dolores, donde el Congreso del estado nombró un Consejo municipal debido a que durante la campaña, a causa de la inseguridad, renunciaron la mayoría de los candidatos, dejando sólo en la contienda a la planilla de Morena, con lo cual no se pudo conformar un cabildo.

En el resto de los 125 municipios las y los alcaldes rindieron protesta a lo largo del día.