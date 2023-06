“Anular las NOM arriesga a pacientes”

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas cuestionaron la decisión del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien preside el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, de eliminar 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que definen criterios y procedimientos para prevenir, detectar, diagnosticar y tratar diversas enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer, con el argumento de que “no se necesitan”.

Señalaron que las NOM deben actualizarse, pero no eliminarse, porque al no haber un marco regulatorio oficial se ponen vidas en riesgo, sobre todo de la población vulnerable.

Las normas oficiales NOM-041-SSA2-2011 y NOM-041-SSA2-1994, referentes al cáncer de mama y cervicouterino, son fundamentales, advirtió el director médico de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), Felipe Villegas.

El oncólogo explicó que hay clínicas o personal médico que no cumplen el mínimo estándar, y sin la existencia de las NOM no habrá un marco regulatorio oficial que señale cuando éstas no brinden atención de calidad, por lo que las pacientes, sobre todo las de población vulnerable, pondrán en riesgo su vida.

“Es un despropósito [cancelar las NOM], más bien la propuesta sería actualizarlas porque están desde 1994 y 2011, son obsoletas”.