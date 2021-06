Anuncia López Obrador venta de mercancías decomisadas en "Tianguis del Bienestar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno prepara los llamados "Tianguis del Bienestar" por medio de los cuales "entregarán" mercancía asegurada –ropa, zapatos, juguetes, electrodomésticos- en las zonas más pobres del país.

"Estamos a punto de iniciar unos Tianguis del Bienestar. Todo lo que se decomisa se lleva a bodegas, ropa, calzado, ventiladores, aires acondicionados, juguetes, muchas telas, muchas telas, y se rentan bodegas, como 200 o 300 bodegas en el país y se mantiene esa mercancía, hemos ido sacando, sacando y sacando".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo, dijo que habrá "Tianguis del Bienestar en las zonas más pobres, para que la gente lo aproveche.

Alista reforma para establecer los "Tianguis del Bienestar"

Explicó que para llevar a cabo estos tianguis su gobierno trabaja en una reforma administrativa para poder disponer de esos productos asegurados y no caer en competencia desleal.

"Como hay que hacer trámites, y normas, por ejemplo, para que no haya competencia desleal, se tiene que quemar o destruir, todo lo que son rollos de telas o pacas de ropa, todo eso va a cambiar.

¿Qué vamos a hacer?, para mantener esas bodegas hay que pagar rentar, se echan a perder las cosas, estamos por terminar de elaborar una reforma administrativa para que todo lo que se confisque con prontitud, con rapidez, de manera expedita se le entregue a la gente".

El mandatario federal adelantó que para diciembre próximo planea rifar un terreno de 2 mil 500 hectáreas aproximadamente a la orilla del mar en Sinaloa.

Señaló que era un rancho del finado Antonio Toledo Corro (PRI) que fue comprado por Fonatur durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

"Está un poco apartado, en los límites de Sinaloa con Nayarit, pero pagaron 120 millones de dólares por el terreno y no hemos podido venderlo para obtener ese dinero. Nos hace falta porque estamos construyendo la Presa de Santa María, ahí cerca", explicó.