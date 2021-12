Anuncia Murat pacto de paz en la Sierra Sur

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, realizó una gira por la Sierra Sur, en donde encabezó la entrega de diversos apoyos e inicio de obras en los municipios de Santiago Textitlán, Santo Domingo Teojomulco y Santa María Sola.

"Mi presencia busca traer certeza, seguridad, paz, justicia y esperanza. Por eso estoy aquí, porque quiero que sepan que no están solos y solas, como gobernador asumo el liderazgo y la responsabilidad que me toca de estar cerca de mi gente y de sus familias; hoy venimos a cerrar el puño con ustedes y éste debe de ser un puño de esperanza para sus hijas y sus hijos", expresó ante habitantes de esta región.

Asimismo, dijo que para construir una ruta que venga con acciones y no solo con palabras, se acordó realizar una reunión el próximo 22 de diciembre en la capital oaxaqueña para marcar el camino que construya la paz, así como sentar con voluntad a todas las autoridades de la Sierra Sur y hacer un pacto de paz. Además, mencionó que como parte de sus compromisos con esta región, el próximo año se rehabilitará toda la carretera de la zona y se canalizarán más de 80 millones de pesos para dichos trabajos.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa en su visita a la agencia municipal de Santiago Xochiltepec, expresó que los grandes proyectos son posibles solo cuando hay paz, y esta se construye entendiendo las necesidades de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, por lo que anunció que a partir de enero se iniciará con la construcción de un comedor comunitario, así como la gestión para el techado de la cancha deportiva y una unidad dental.

También señaló que solicitará la asistencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la reunión del 22 de diciembre para abordar la activación de un camino de más de 26 kilómetros a Teojomulco y 600 metros de camino para la secundaria de esta zona, mismo que se construirá a través del tequio.

Posterior a una reunión con habitantes de esta localidad, el Gobernador junto con autoridades municipales de Santiago Textitlán y Santiago Xochiltepec realizaron la colocación de la primera piedra de lo que será el Parque Municipal de esta agencia, una obra en la que se destinarán 2.24 millones de pesos gracias a la suma de esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal.

Como parte de su gira de trabajo por la región de la Sierra Sur, el gobernador Alejandro Murat también estuvo en Santo Domingo Teojomulco, donde entregó una ambulancia de traslado e insumos al Hospital de la Paz; acción que evitará que las distancias entre comunidades no sean un impedimento para brindar eficiencia y calidad en los servicios de salud.

"Las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, los camilleros, el personal administrativo son nuestra línea de esperanza, porque no hay nada más preciado por la vida, por eso era importante entregar esta ambulancia y el equipamiento que necesita este hospital", expresó Murat Hinojosa.

Con esta acción, que requirió una inversión de 2.3 millones de pesos, cubiertos por Gobierno del Estado, se beneficiarán a más de dos mil habitantes de la localidad.

El Jefe del Poder Ejecutivo enfatizó que la Sierra Sur no está sola, que cuentan con su gobierno para construir la paz en toda la región, misma que se logra con acciones en los temas de educación y servicios como agua, drenaje y electrificación. "Quiero reiterarles mi compromiso con ustedes, para que vayamos en la ruta de que la Sierra Sur es grande".

En Santa María Sola, el Gobernador entregó mobiliario y equipamiento para beneficiar a alrededor de 2 mil 800 estudiantes y profesores de 47 escuelas públicas de nivel básico de la Sierra Sur, así como vales de combustible para optimizar la operatividad de vehículos oficiales en la región.

Estos apoyos que requirieron 1.7 millones de pesos, llegarán a 13 escuelas de nivel preescolar, uno de preescolar indígena, 10 telesecundarias, 18 de primaria general y cinco de primaria indígena, de los municipios de Santiago Textitlán, Santo Domingo Teojomulco, Santa Cruz Zenzontepec, Santa María Sola, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas y San Idelfonso Sola.

"Agradezco a las maestras y maestros, que hacen posible que las niñas y niños tengan la oportunidad de estudiar. Les reitero mi compromiso de seguir trabajando por la Sierra Sur, por construir la paz, el diálogo y la ruta que queremos; de escucharlos en dónde están las necesidades para seguir transformando esta gran región", reiteró.

Además, el Mandatario Estatal dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de la carretera Santa María Sola-Santa Cruz Zenzontepec en el subtramo San Lorenzo Texmelucan - Santo Domingo Teojomulco en tramos parciales, obra que beneficiará la movilidad y el comercio de las y los habitantes del estado.

Estos trabajos que están a cargo de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y que concluirán en los primeros meses del 2022, consisten en la construcción de un muro de alcantarilla, bacheo profundo aislado, capa drenante y un muro de concreto ciclópeo, cuyo monto de inversión será superior a los 9.4 millones de pesos.

Murat Hinojosa también se reunió con las autoridades municipales de San Lorenzo Texmelucan para refrendar el compromiso del Gobierno del Estado y los lazos de cooperación por el bien de la entidad.