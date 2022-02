Anuncia Murat reunión con ediles del Istmo de Oaxaca por violencia

OAXACA, Oax., febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Ante la ola de violencia que sigue golpeando al Istmo de Tehuantepec, primero con una serie de multihomicidios que dejaron 10 víctimas, luego con el asesinato del periodista Heber López en el puerto de Salina Cruz y por último con el atentado al presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, ocurrido este domingo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que la región está blindada y se trabaja para estabilizar la seguridad.

Abordado tras la ceremonia por el 191 Aniversario Luctuoso de Vicente Guerrero, el mandatario llamó a realizar un trabajo conjunto con los municipios para evitar que se repitan estos hechos de violencia. Recordó que en el caso de asesinato del periodista se detuvo a los presuntos homicidas y dijo que en los otros casos continúan las investigaciones.

"Lo que hay que hacer hoy es cerrar filas, en todas las regiones y en todos los municipios del estado, y trabajar para que estos incidentes no se den. Ya las autoridades han detenido a los presuntos responsables y en los otros casos seguiremos haciendo las investigaciones para mandar un mensaje en contra del crimen".

Aseguró que la libertad de expresión y de prensa en el Istmo están garantizadas, al igual que los mecanismos de protección en casos de periodistas agredidos; no obstante, reconoció que no se tenía información o denuncias de amenazas o ataques previos encuentran contra de Heber López.

"En este caso no habíamos tenido estas situaciones, es algo que condenamos. Lo más importante es que se detuvieron a dos presuntos responsables y eso nos permitirá tener mayores líneas de investigación y detener a todos los involucrados", recalcó.

Murat fue cuestionado por medios de comunicación sobre la disculpa pública que exigió el Cabildo y el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, luego de que el mandatario denunció en un evento político-electoral del PRI que personas de la mafia o crimen organizado formaban parte del órgano de gobierno de esa ciudad zapoteca del Istmo, lo que rechazaron las autoridades municipales.

El gobernador no respondió si dará la disculpa pública que se le exige, en cambio anunció que se reunirá con el gobierno municipal de Juchitán, otra de las exigencias que hizo el Cabildo. "Vamos a reunirnos y platicar", dijo Murat.

"En los indicadores, después de la ciudad de Oaxaca, el municipio con mayor incremento en temas de delincuencia es Juchitán, peor vamos a hacer una reunión en conjunto con todos los presidentes para evaluar y tomar acciones para enfrentar cualquier situación. Ya está blindado (el Istmo)".

Murat aseguró que en todo el país, todos los días, la delincuencia organizada está acechando y Oaxaca no es la excepción. "Lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días para evitar que puedan penetrar y lastimar, es lo que estamos haciendo. Estos incidentes lamentablemente se dieron, pero ya hay detenidos y eso es lo más importante para que no haya impunidad".

El mandatario finalizó asegurando que su gobierno mantendrá el despliegue de cuerpos de seguridad en la región del Istmo, ante la próxima realización de cinco elecciones municipales extraordinarias, precisamente en municipios donde se cancelaron los comicios por violencia. "Lo que vamos a hacer es mantener para que se vuelva a estabilizar la región como se ha hecho en otras ocasiones, en otras regiones del estado".