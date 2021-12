Anuncia PRD su salida del Foro de Sao Paulo

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció su salida, en los próximos días, del Foro de Sao Paulo, "en congruencia con nuestro repudio al afianzamiento de los gobiernos antidemocráticos, represivos y de carácter dictatorial en varios países de nuestra América Latina, a los cuales ha apoyado esta organización latinoamericana".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva, explicó que el partido no puede mantenerse dentro de una organización que ha expresado en los últimos años y meses su respaldo a gobiernos de países de carácter dictatorial, como son el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

"Nosotros no compartimos de ninguna manera estas decisiones, y congruentes con lo que estamos decidiendo, hemos dicho: no podemos ni debemos seguir participando en eso y sí, en cambio, afianzar nuestra relación con otras organizaciones de carácter internacional que asumen principios democráticos; que compartimos con ellos las causas fundamentales de la socialdemocracia", señaló el sonorense.

Destacó que el PRD —que ayer realizó su XVIII Congreso Nacional—, es fundador de la Alianza Progresista, que tiene sede en Berlín, Alemania, y que agrupa a más de un centenar de partidos y organizaciones, prácticamente en los cinco continentes. Además, es miembro de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal).

Explicó que esta decisión se va a comunicar dentro de los próximos días a la Secretaría General del Foro de Sao Paulo: "Cabe decir, por cierto, que en ese Foro de Sao Paulo participa Morena como miembro pleno de derechos con este tipo de definiciones que nosotros, desde luego, no compartimos", subrayó.

Zambrano Grijalva apuntó que la salida del PRD del Foro de Sao Paulo también es una forma de expresar una condena "al proceso de autoritarismo acelerado que estamos viviendo en el país".

Criticó que el gobierno de México, de ninguna manera ha condenado nada de lo que sucedió en Nicaragua; "una burla de elección disfrazada de democracia, y que México fue el único país que se abstuvo de la condena de la OEA por lo que sucedió en Nicaragua", expresó.

Destacó que "estas cosas son ya decisiones muy importantes, concretas, que nos colocan en esta ruta de una diferenciación clara de esa que se asume como izquierda, una izquierda radical, autoritaria y nosotros de ninguna manera queremos ya ser identificados o confundidos con ella".

El Foro de Sao Paulo fue fundado en 1990 por los expresidentes Fidel Castro, de Cuba, y Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, para reunir a los partidos políticos de izquierda de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con su propia definición, el Foro de Sao Paulo, que cuenta hasta ahora con 123 partidos miembros en 27 países, nació con el objetivo de impulsar la construcción de una articulación latinoamericana y caribeña de partidos y movimientos políticos en oposición al neoliberalismo y al imperialismo, comprometida con una propuesta de integración regional, la reafirmación de la soberanía y de la autodeterminación de América Latina y el Caribe y de nuestras naciones.

El foro tiene como base los siguientes objetivos: democracia y autodeterminación, integración regional y soberanía, antiimperialista y antineoliberal, así como unidad y solidaridad.

Por México están afiliados a ese mecanismo regional Morena, el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática, que se integró al Foro de Sao Paulo desde mediados de la década de los 90 y, 25 años después, le dice adiós por no estar de acuerdo con el respaldo expresado a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que el PRD califica ahora como "dictatoriales".

De hecho, el partido del sol azteca ya no venía participando en las asambleas y reuniones de trabajo del foro, como la más reciente que se realizó en la Ciudad de México el 24 de octubre y en la que por nuestro país asistieron personajes como la secretaria General de Morena Citlalli Hernández, la diputada federal Yeidkol Polevnsky y la diputada del Congreso de la Ciudad de México Valeria Cruz Flores.

La última vez que el PRD participó en una reunión de trabajo del Foro de Sao Paulo fue el 30 de enero pasado, a través de su representante, Rosa Cabrera, en un encuentro que se realizó en modalidad virtual, debido a la pandemia por Covid-19.