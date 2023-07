Anuncian "boda" de los elefantes en santuario de Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., julio 6 (EL UNIVERSAL).- A un año de su traslado del parque Ecológico de Zacango, en el Estado de México, a la capital de Sinaloa, la elefanta asiática Bireki, de 32 años, se convertirá en la pareja de Big Boy, paquidermo que la mayor parte de su vida la paso en los escenarios de los circos, por lo que se espera que se tenga reproducción de sus especies.

Desde hace tres meses, los dos animales reubicados en el santuario natural de Ostok, cerca de la comunidad de la Campana, a la salida norte de la capital del estado, han tenido algunos acercamientos amigables por lo que se espera que, al juntarlos, no se tenga ningún rechazo y estos puedan llevan una relación de pareja.

Con motivo de la celebración del segundo aniversario de la fundación del santuario dedicado al rescate y asistencia de animales silvestres en situación de vulnerabilidad, en dos semanas más tendrá lugar una ceremonia de enlace entre Kireki y Big Boy, con la intención de establecer las condiciones reproductivas de esta especie animal.

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de esta institución de asistencia privada, anunció que en esta misma celebración se procederá a la reubicación de los felinos rescatados de Black Jaguar a un nuevo hábitat dentro de este santuario, ya que han cubierto un largo proceso de recuperación clínica.

Citó que en Ostok se tienen 500 animales de diversas especies, entre herbívoros y carnívoros, los cuales no pueden valerse por sí mismo, por lo que no pueden ser retornados a sus hábitats naturales.

En abril del 2021, el enorme elefante de cuatro toneladas de peso, Big Boy, fue comprado a la familia del circo Rolex, en cual vivía en condiciones no adecuadas en el estado de Jalisco y trasladado para su cuarentena al zoológico de Culiacán.