Anuncian fechas de registro para pensión Bienestar

A partir de este lunes 19 y hasta el viernes 30 de junio se abrirá el registro en todo el país para la incorporación a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, para todas aquellas personas que cumplen 65 años en los meses de mayo y junio, así lo anunció la titular de dicha dependencia, Ariadna Montiel.

Detalló que las personas adultas mayores podrán acudir a cualquiera de los dos mil Módulos de Bienestar.

¿Dónde, cuándo y a qué hora podrás registrarte?

La secretaria de Bienestar indicó que para conocer la fecha, hora y ubicación de los Módulos de Bienestar se deberá ingresar con el CURP a la página oficial de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar.

Asimismo, indicó que el registro se llevará a cabo de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona conforme al siguiente calendario:

Requisitos para Pensión de Adultos Mayores

A continuación, te enlistamos los documentos que deberás llevar para tu registro:

1. Identificación oficial vigente

2. Acta de nacimiento

3. CURP

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

5. Teléfono de contacto celular y de casa

No obstante, se indicó que las personas adultas mayores tienen derecho a registrar a una persona auxiliar en el apoyo de sus trámites, por lo que deberá presentar la misma documentación.

¿Cómo me registro para la Pensión de Adultos Mayores sino puedo salir de casa?

La Secretaría de Bienestar informó que en caso de que la persona por causas de fuerza mayor no pueda asistir a su registro de manera presencial, un familiar podrá iniciar el trámite y solicitar una visita a su domicilio para que se pueda realizar el registro en su hogar.