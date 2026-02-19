Anuncian internet gratis para estudiantes en Michoacán
El acceso incluirá chips de la CFE con 4 GB mensuales para apoyar tareas y trabajos escolares.
MORELIA, Mich., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El gobernadorAlfredo Ramírez Bedolla (Morena) dijo que más de 200 mil estudiantes
de preparatorias. institutos tecnológicos y universidades públicas tendrán acceso gratuito a internet.
Con esta conectividad, la brecha digital comienza a reducirse con una estrategia que promete transformar la vida académica de miles de jóvenes michoacanos.
Además, el acceso a internet será gratuito, mediante un chip de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 4 gigabytes mensuales incluidos, aseguró.
Con el empleo de la internet se busca erradicar una de las principales limitantes en la formación educativa: la falta de conectividad agregó y afirmó que este programa forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado a nivel federal por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este programa contempla la entrega directa de estos dispositivos a alumnas y alumnos de los niveles medio superior y superior.
Con ello, se busca garantizar que nadie vuelva a quedarse sin realizar una tarea, investigación o trabajo escolar por no contar con datos móviles: "Vamos a cubrir el internet de cada una y uno de ustedes, semestre por semestre, para que ya no estén sufriendo por los datos", especificó.
Y adelantó Ramírez Bedolla que en los próximos días se presentará oficialmente la plataforma del Programa Data Internet Gratuito, donde los estudiantes podrán registrarse para obtener el beneficio semestre a semestre. La intención, subrayó, es acompañar su trayectoria académica de manera continua y efectiva.
El acceso desigual a internet se ha convertido en un obstáculo real para la permanencia escolar, añadió el mandatario, por lo que Michoacán será pionero en el país al ofrecer conectividad gratuita de forma masiva, apostando por herramientas digitales que fortalezcan el aprendizaje y amplíen las oportunidades de desarrollo para la juventud, aseveró.
