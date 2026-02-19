Anuncian internet gratis para estudiantes en Michoacán

MORELIA, Mich., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El gobernador

(Morena) dijo que

de preparatorias. institutos tecnológicos y universidades públicas tendránCon esta conectividad, lacomienza a reducirse con unaque promete transformar la vida académica de miles de jóvenes michoacanos.Además, el acceso a internet será gratuito, mediante un(CFE), conincluidos, aseguró.Con el empleo de la internet se busca erradicar una de las principales limitantes en la formación educativa: laagregó y afirmó que este programa forma parte del, impulsado a nivel federal por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.Este programa contempla lade estosa alumnas y alumnos de losCon ello, se busca garantizar que nadie vuelva a quedarse sin realizar una tarea, investigación o trabajo escolar por no contar con: "Vamos a cubrir el internet de cada una y uno de ustedes, semestre por semestre, para que ya no estén sufriendo por los datos", especificó.Y adelantó Ramírez Bedolla que en los próximos días se presentará oficialmente la plataforma del Programa Data Internet Gratuito, donde los estudiantes podrán registrarse para obtener el. La intención, subrayó, es acompañar su trayectoria académica de manera continua y efectiva.Else ha convertido en un obstáculo real para la permanencia escolar, añadió el mandatario, por lo que Michoacán será pionero en el país al ofrecer conectividad gratuita de forma masiva, apostando por herramientas digitales que fortalezcan el aprendizaje y amplíen las oportunidades de desarrollo para la juventud, aseveró.