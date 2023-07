Anuncian que el 29 de septiembre inicia registro de aspirantes por MC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que el 29 de septiembre empezará el proceso interno de registro de sus aspirantes a diversas candidaturas, incluida la de la Presidencia de la República.

"Acordamos que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora, en la que habrá de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes y la publicación de la convocatoria correspondiente", comentó.

Al término de su Consejo Nacional, indicó que aprobaron solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE), el registro de Juan Miguel Castro, como representante ante el órgano electoral.

Dijo que él se encargará de solicitar la participación de Movimiento Ciudadano en todos los procesos de elección federal y locales del próximo año.

Detalló que se le encomendó al coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, organizar una reunión en septiembre, con los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Enrique Alfaro.

Cabe recordar que ambos mandatarios estatales tienen posiciones encontradas en cuanto a qué MC busque una coalición con el Frente Amplio por México; mientas que Alfaro crítica el aislamiento político de su partido, García apoya la postura de Dante Delgado, en cuanto a evitar las alianzas.

"Se solicitó el senador Clemente Castañeda sea la persona que pueda concertar las agendas de todos y particularmente de los gobernadores a efecto de que regresando de vacaciones tengamos un diálogo y esto va a ser muy importante para la vida democrática de movimiento ciudadano", expuso el coordinador nacional de MC.

También comentó que aprobaron un proyecto denominado "Movimiento escucha", que se llevará a cabo en universidades de diferentes entidades del país, "con todos los sectores de la sociedad, haciendo énfasis en mujeres y jóvenes".



El cónclave naranja del Movimiento Naranja

El Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano realizó una reunión para establecer la estrategia para 2024, el proceso de selección de candidatos y en donde prevé las controversias internas respecto a la política de alianzas con otros partidos de cara a los comicios del 2024, ello luego de la polémica por un eventual respaldo a la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Previamente, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, se pronunció analizar el tema en el partido, postura que no fue avalada por el dirigente nacional, Dante Delgado quien argumentó que sólo apoyarían a Gálvez, en caso de ser resultado de un proceso interno democrático de la Alianza Va por México y no de una "simulación".

A la reunión privada en el World Trade Center no asistió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien criticó la postura de Dante Delgado al acusar "aislamiento y falta de diálogo".



¿Qué figuras asistieron al Consejo de MC?

Alfaro, ya descartó contender por la candidatura presidencial y está semana se reunió en Palacio Nacional con el presidente López Obrador para analizar el tema de la inseguridad en Jalisco.

El cónclave contó con la asistencia de senadores, diputados, dirigentes estatales, así como del gobernador de Nuevo León, Samuel García y del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, dos de las cartas de MC de cara a la elección presidencial del 2024.