Anuncian recorridos para prevenir que escuelas privadas abran en la CDMX

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) realizará recorridos el próximo lunes para identificar que escuelas privadas no abran, como lo habían anunciado hace unos días; en caso de encontrar instituciones privadas con actividades presenciales, se harán apercibimientos.

"No se llega a clausurar ni mucho menos, sino se informa, se dice lo que está pasando, qué criterios son los generales para que se cumpla", explicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Merino, que se reunió con representantes de escuelas privadas y la mayoría entienden el momento epidemiológico que vive la ciudad por la pandemia por Covid-19, lo que hace difícil retomar actividades presenciales.

"Manifestaron, pues, haber hecho las adaptaciones pertinentes para que los alumnos, por supuesto no tengan pérdidas en términos educativos, continúen con sus grados. Hay un grupo muy pequeñito (que busca reabrir el próximo 1 de marzo), pero como en el resto de la inmensa mayoría de países que tienen niveles, digamos, de casos activos similares a los que tenemos aquí, pues sería hasta el Semáforo Verde", comentó.

La jefa de Gobierno reconoció que el 95% de las escuelas privadas están de acuerdo en que se mantenga la suspensión, pues solo los voceros de un pequeño grupo de escuelas no quieren atender las medidas; "y pues, entendemos la situación que se vive en las familias, ni mucho menos somos totalmente empáticos, pero sí hay que esperar un poco más".