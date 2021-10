Anuncian unidades de transporte público eléctricas para Monterrey

MONTERREY., octubre 17 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que en los primeros tres años de su administración resolverá el añejo problema del transporte público y en los tres siguientes también arreglará el tema de movilidad.

Expresó que Nuevo León será referencia nacional, y llegará a ser el primer estado del país, con unidades eléctricas en el total de su flotilla de transporte urbano.

En la conferencia de prensa de este domingo, como parte de su ejercicio de comunicación "El Nuevo León Informa", García Sepúlveda expresó que va en serio su compromiso de resolver el "infiernito", en que está convertido el pésimo transporte público, desde hace por lo menos 15 años, ante lo cual advirtió que no permitirá que nada ni nadie, obstaculice su proyecto, pues a quien lo intente "lo vamos a borrar del mapa", ya que sobran quienes están dispuestos a prestar el servicio, y el propio gobierno del estado contará con 510 unidades nuevas para resistir y vencer las presiones.

Además, dijo el mandatario estatal, este tema es de competencia exclusiva del gobierno estatal, por lo que no tiene excusas para ignorarlo, ni puede responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador o a los alcaldes.

"En las últimas décadas Nuevo León va al revés, hacia atrás; cada vez hay más carros y menos usuarios de transporte público, y esto es un cáncer porque entre más carros hay más contaminación". Por lo anterior, a dos semanas de gobierno, dio a conocer acciones "para arreglar el transporte en tres años y en seis años arreglar la movilidad de Nuevo León".

Los encargados de anunciar el proyecto fueron Hernán Villarreal, titular de la nueva Secretaría de Movilidad, y José Manuel Valdés, titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad.

Hernán Villarreal explicó que hay más de mil unidades de transporte público que están fuera de norma, porque tienen más de diez años de antigüedad, son inseguras, están deterioradas, y generan fuertes emisiones contaminantes estimadas en 165 mil toneladas de CO2 al año.

Para atacar al mismo tiempo el problema del transporte y la contaminación, explicó Villarreal, se van a renovar las unidades que rebasan la antigüedad permitida por la Ley del Transporte y de entrada se hará un primer pedido de 400 unidades que operan con gas natural, cien de ellas en los primeros tres meses de esta administración, y se comenzarán las pruebas para adquirir 110 unidades eléctricas que alimentarán la Línea Tres del Metro.

Con esto, señaló Villarreal, Monterrey será la ciudad del país que contará con el mayor número de unidades eléctricas y a gas natural; pero en tres años se renovarán tres mil unidades más y en seis años el total de unidades del transporte público tendrán que ser no contaminantes, lo cual es factible y además es atribución del gobierno del estado.

Ya sean eléctricas o que operen con gas natural, será un transporte de primer mundo, porque serán limpias y menos contaminantes.

Además, aseveró, estas unidades representarán un menor costo de mantenimiento, refacciones y operación, lo que permitirá que no sea necesario incrementar tarifas para que sean rentables.

Hernán Villarreal que estos camiones contarán con sistema de geolocalización, cámaras de seguridad, tendrán servicio de Internet, de acceso universal al contar con sistema braille y rampas de ascenso y descenso a diferencia de algunas unidades "criminales" todavía en operación que tienen hasta cinco escalones y son imposibles de abordar para los adultos mayores.

Las 110 unidades eléctricas se usarán en rutas alimentadoras a la Línea Tres del Metro, y una vez en operación se evaluarán sus resultados para determinar su incorporación al resto de las rutas.

A su vez el gobernador señaló que con la adquisición de las 110 unidades eléctricas y 400 a gas natural, el gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público, y abrirá de manera transparente este sector a las empresas armadoras para que participen en las licitaciones a fin de adquirir las nuevas unidades.

El mandatario admitió que hoy el mercado no permite adquirir más unidades eléctricas, por lo cual de entrada sólo se comprarán 110 camiones; pero como "el Nuevo León del futuro no puede esperar", se comprarán 400 camiones de gas natural, que es más barato, menos peligroso y contamina tres veces menos que el diésel.

Para esta adquisición, afirmó García Sepúlveda, "vamos a poner a competir a todos, no habrá contratista favorito, se acabó la licitación amañada, llegamos ligeros y sin compromisos, los que tengan las mejores condiciones ganarán el contrato, no el compadre o el amigo".

Con esta decisión, dijo Samuel García, el gobierno retomará el control del servicio y del transporte. "Esto es muy importante, somos un gobierno conciliador, amigable, que habla de frente; pero también somos un gobierno firme, y nada ni nadie nos doblega, y nada ni nadie nos va a traer con la medida tomada, estos camiones llegarán en muy corto plazo".

Insistió, "tenemos el proyecto de una ruta (alimentadora de la Línea Tres del Metro) y nadie nos va a obstaculizar o impedir tener el mejor transporte que siempre quisimos tener".

Si algún camionero, empresa, o ruta sigue con esa mentalidad de la vieja política que no me audites, no me toques, yo cobro en efectivo y el Estado no interviene, se va, desaparece del mapa, tenemos fila de empresarios que están dispuestos, y 510 unidades para sacar al que quiera estorbar el proyecto, concluyó.