Anuncio de EU sobre ONG le debería venir a AMLO como anillo al dedo: MCCI

Luego de que este martes el gobierno de Estados Unidos informó que seguirá con el apoyo a instituciones y medios de comunicación, nacionales e internacionales, que investiguen y destapen casos de corrupción, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), declaró que este anunció le debería venir "como anillo al dedo" al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, la presidenta de MCCI se dijo contenta por el anuncio y declaró que López Obrador debería estar muy agradecido por lo informado por la Casa Blanca, porque se trata de trabajo contra la corrupción.

Asimismo, María Amparo Casar refirió que al Presidente no le gustan las organizaciones que vigilan a dónde van los recursos.

Tras los múltiples señalamientos que ha hecho López Obrador en sus mañaneras de que Mexicanos contra la Corrupción recibe financiamiento de Estados Unidos y está en su contra, Casar declaró que el Presidente "decidió hacer un conflicto diplomático".

Apuntó que en Estados Unidos ya está la agenda de los retrocesos que sufre México en materia de democracia.

"Para mí sí es un motivo de orgullo que se reconoce que estamos haciendo, que estamos en esa bolsa de organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas con la lucha contra la corrupción", dijo la presidenta de MCCI.

Casar declaró que teme a la reacción que el presidente López Obrador pueda tener en su conferencia mañanera de este viernes.

"Sí temo mañana a la reacción del presidente López Obrador en su mañanera (...) en particular a mí, hasta de traición a la patria me han acusado", expresó con Casar con Loret.

Confió en que en el futuro siga habiendo apoyos para que los medios y organizaciones trabajen en temas contra la corrupción.