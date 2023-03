Apagaba la luz y las tocaba: niñas de preescolar señalan abuso sexual

A-AA+

TULTITLÁN, Méx., marzo 6 (EL UNIVERSAL). - "¡En el baño hay un monstruo con máscara de colores!", externaron horrorizadas niñas del Jardín de Preescolar "Carlos Pellicer", en San Pablo de Las Salinas en el municipio de Tultitlán, Estado de México, el cual por seguridad de las menores fue cerrado por madres y padres de familia.

"¡Las niñas no se tocan!" y castigo al responsable de los ataques sexuales a las niñas, exigieron este lunes padres de familia, en su mayoría mujeres, en una protesta frente al Jardín de Niños Carlos Pellicer, donde además bloquearon el Eje 3 en San Pablo de Las Salinas.

Esto a raíz de que la semana pasada varias niñas atemorizadas externaron que ya no querían ir a la escuela, dejaron de comer y solo querían dormir.

Decían que "en los baños de la escuela salía un monstruo con una máscara de colores o de conejo", que apagaba la luz y las tocaba y lastimaba, relató una de las madres.

Por ello hay siete niñas de entre 4 y 5 años de edad, víctimas de agresión de este Jardín de Niños, que fueron llevadas por sus madres al "edificio rosa", como llaman al Centro de Justicia para Las Mujeres de la Fiscalía mexiquense en Cuautitlán Izcalli, informaron las madres de familia.

Al lugar de la protesta llegó personal del DIF y más tarde personal de Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes inspeccionaron la escuela.

"No vamos a permitir que abran la escuela, mientras no sea detenido el agresor, pues hay testimonios de que ha actuado desde años anteriores, por lo que otras menores estarían en riesgo", afirmaron madres que aseguraron que impedirán que haya clases mientras no se detenga al agresor.