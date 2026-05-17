Apagada marcha morenista

Chihuahua, Chih.- Sin la presencia de figuras partidistas, del Congreso federal o de gobernadores emanados de Morena, se realizó este sábado la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional, convocada por la dirigencia del partido guinda, que denunció un presunto boicot a la movilización con cierres de carreteras, infiltrados y hasta obras improvisadas para impedir el paso del contingente.

La marcha inició a las 4:50 del sábado en la Glorieta a Pancho Villa, y estuvo encabezada por Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán, además de personalidades del estado como el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, además de Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena.

No obstante, faltaron gobernadores y personalidades políticas guindas de otros estados del país, quienes habían prometido estarían en la manifestación.

Antes de la concentración, productores de diversas partes del estado cerraron los accesos a las carreteras que llevan a la capital, para impedir el paso de quienes dijeron eran acarreados. Eso mantuvo a decenas de personas varadas en la carretera, mientras que en la capital del estado, por el trayecto donde pasaría el contingente, la Junta Municipal de Aguas de Chihuahua comenzó minutos antes de la protesta trabajos de obras hidráulicas, lo que bloqueó el acceso. También, en el aeropuerto de la capital del estado un grupo de personas ya esperaba a Ariadna Montiel y al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, para abuchearlos y mostrarles pancartas con inscripciones como "Chihuahua no quiere a Morena".

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Al frente del deslucido contingente había un grupo de rarámuris, quienes fueron traídos de diversos municipios de la entidad para participar en la manifestación. Después estaban los líderes del partido, seguidos por militantes y ciudadanos que se unieron a la concentración.

Los asistentes a la misma caminaron hasta el Palacio de Gobierno. Ahí, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel afirmó que en ese partido "no somos cómplices de nadie, estamos de lado de la justicia y de la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua [María Eugenia Campos Galván]".

Aseguró que la acción del sábado se trató de una manifestación pacífica para defender la soberanía nacional, la justicia y la paz.