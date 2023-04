Aparecen rayas y mantarrayas muertas en playa de Sonora

A-AA+

HERMOSILLO, Son., abril 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que los primeros días del mes de abril, personal del Departamento de Ecología de Huatabampo mutilara alrededor de 2 mil mantarrayas y rayas para que no picaran a vacacionistas en Semana Santa, decenas de la especie aparecen muertas en la playa del municipio.

Ante las denuncias públicas realizadas en redes sociales donde se publican animales muertos en la playa, ecologistas piden atención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa).

Elizabeth Guerrero Moreno era coordinadora de Ecología de ese municipio ubicado al sur del estado hasta que se dio a conocer que ordenó quitarles el aguijón para proteger a los turistas de picaduras de rayas y mantarrayas.

Según la exfuncionaria esa extirpación no provoca daños a la especie, ya que se les vuelve a reproducir el aguijón.

"Esa práctica es completamente cruel, sacan a los animales del agua, las arrastran, les arrancan el aguijón y luego las lanzan como si fueran un balón", fue de las primeras denuncias publicadas.

Ante la aparición de decenas de especies muertas en la playa de Huatabampito, resurgieron las protestas.

"¡El humano es una especie invasora y ellas viven en su hábitat y el aguijón es su defensa de depredadores...no soy bióloga, pero...! No inventen!".

"Cárcel sin duda, y ojalá que ninguna persona visite la zona. Ignorancia pura. Esto es lo que sucede cuando ponen de encargados a los primos y cuñados... Qué vergüenza...".

"Que estupidez de la funcionaria. Ese tipo de situaciones sucederán cuando funcionarios ignorantes aplican sus creencias personales a medidas de prevención de daños y manejan recursos y personal a su mera discreción".

Ordenan cortarles el aguijón a las mantarrayas

Hace cinco días, el alcalde de Huatabampo, Sonora, Juan Jesús Flores Mendoza, ordenó al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas procediera a la inmediata suspensión de Elizabeth Guerrero Moreno en sus funciones como Coordinadora Municipal de Ecología, por mandar cortarle el aguijón a las mantarrayas.

"Somos un Gobierno Municipal en donde el orden es la premisa obligada de todos y cada uno de los funcionarios, nadie tiene facultades para tomar decisiones de manera unilateral, sin consultar con su superior jerárquico".

"Y en el caso de esta deplorable y reprobable acción, mucho menos será tolerable que se hayan usado recursos públicos en una actividad en la cual nunca hubo, porque nunca se solicitó, la asesoría de expertos en la materia".

Estamos a la disposición de los requerimientos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, dependencia que está atendiendo la denuncia que fue interpuesta por ambientalistas y con todo sentido de responsabilidad, acataremos el resultado de su dictamen, expresó el alcalde.