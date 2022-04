Aplaude AMLO fallo de la Corte sobre Ley Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y pidió que se revise el video para verificar cómo los ministros emitieron sus votos.

"Ojalá y tengan oportunidad de revisar el video de cuando se llevó a cabo la votación de los cuatro que se necesitaba para declarar constitucional la Ley Eléctrica, porque llegó un momento en que el presidente Arturo Zaldivar dijo que era muy importante y hay que aclararlo, habían dos ministros que no se definían por completo".

López Obrador dijo que el presidente de la Suprema Corte le preguntó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, nieto del exsecretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien respondió que estaba de acuerdo y ese fue el cuarto voto.

Mientras que –agregó– en la segunda votación relacionada con las hidroeléctricas el ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo que en eso no.

"Pero en la primera que estaba relacionada con la constitucionalidad fue el votó, la otra ya no votó, pero votó en favor el ministro (Juan Luis González Alcántara) Carrancá, sería bueno que lo revisarán (el video)".

El presidente López Obrador celebró también la decisión de la Corte de desechar la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Con seis votos a favor y cinco en contra, la controversia fue sobreseída, es decir, quedó sin materia, porque la mayoría de los ministros consideró que la LIE no invade las facultades legales de la Cofece.