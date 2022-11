Aplaude Presidente recorte de 4,475 mdp al INE

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el recorte de 4 mil 475 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) propuesto en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados: "Yo veo bien que ese dinero se utilice en apoyo a la gente y que todo mundo haga un esfuerzo para ahorrar", dijo.

En la mañanera, el Mandatario federal afirmó que el dinero del presupuesto es del pueblo y hay que cuidarlo para que haya financiamiento a los programas sociales.

Subrayó que los consejeros del INE "gastan muchísimo" y aunque se ampararon para seguir ganando el doble o hasta el triple de lo que cobra el Presidente de la República, advirtió que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

"El que se disminuya el presupuesto destinado a aparatos onerosos, a lujos, lo voy a aplaudir siempre. (...) Que vaya al adulto mayor, que vaya a las becas para los estudiantes de familias pobres.

"¿Cuántos se quedan sin estudiar porque no tienen recursos?, y la atención médica, que todo mundo tenga la posibilidad de atenderse y que ese dinero se utilice para que haya tratamientos de hemodiálisis en todos los hospitales. ¿Cuánto sufre la gente por eso?, y hay que ahorrar", remarcó.

Expresó que además de que los consejeros electorales ganan más que el Presidente, tienen muchísimas prestaciones, como el seguro de gastos médicos. Recordó que no todo el tiempo hay elecciones en el país, pero cuando hay, el presupuesto del INE aumenta al doble.

López Obrador indicó que al final será la Cámara de Diputados la que defina el presupuesto para el próximo año por mayoría simple. En este sentido, celebró que Morena y sus aliados tengan los votos suficientes para aprobarlo.

"Si no se tuviese mayoría, los conservadores nos quitan el presupuesto para los adultos mayores, las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa Sembrando Vida, para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos", insistió.

Lamentó que haya legisladores del bloque conservador que aunque vienen de abajo, "se 'desclasaron', se volvieron ladinos y reciben órdenes".

Dijo que quienes están en contra de la reforma electoral son muy corruptos y rateros, no tienen llenadera y quieren mantener sus privilegios.