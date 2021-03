Aplican 17 mil vacunas a adultos mayores en CDMX

Durante el séptimo día de vacunación contra Covid-19 en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, se aplicaron 17 mil 3 dosis a personas de la tercera edad.

De acuerdo con el reporte del gobierno capitalino, a la fecha se registran 141 mil 241 personas vacunadas en estas demarcaciones, en estos siete días se han vacunado a 56 mil 873 personas en Iztacalco; 35 mil 82 en Tláhuac; y 49 mil 286 en Xochimilco.

El gobierno de la Ciudad de México implementó diversas medidas para llamar a las personas de la tercera edad a recibir su vacuna contra Covid-19, tras identificar que el porcentaje de personas inoculadas en estas alcaldías no es el esperado.

"No sabemos muy bien porque estamos a este porcentaje, pero estamos tomando medidas por si algún adulto mayor no se ha enterado del programa de vacunación, las brigadas de participación ciudadana y servidores de la nación están tocando casa por casa para informar y al mismo tiempo el transporte público gratuito de RTP para que puedan bajar (de las zonas altas)", explicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Confió en que el próximo 5 de marzo se concluya la vacunación con un alto porcentaje, pues ese día se inoculará a las personas rezagadas, por lo que llamó a todos los adultos de 60 y más años que viven en las alcaldías Iztacalco Xochimilco y Tláhuac para que se vayan a vacunar.