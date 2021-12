Aplican pruebas Covid y vacunas contra influenza a caravana migrante

Desde las ocho de la mañana, autoridades capitalinas comenzaron a armar carpas en la Casa del Peregrino, además informaron que todos los que quieran podrán hacerse una prueba Covid-19 y recibir la vacuna contra la influenza.

Marlene fue de las primeras en formarse para que le aplicaran la dosis contra influenza, mencionó que debido a las bajas temperaturas muchos integrantes de la caravana se han enfermado durante su trayecto desde Tapachula, por lo que decidió vacunarse, antes tuvo que hacerse una prueba Covid que dio negativa.

"Ya me hice la prueba de Covid y qué bueno que dio negativo porque ya me dijeron que me podía formar para la vacuna de influenza, y que a lo mejor también nos ponen la que es para coronavirus, ojalá porque con nuestro camino es mejor estar cuidados de las enfermedades", dijo la mujer originaria de El Salvador.

En entrevista, Irineo Mújica lamentó los hechos ocurridos ayer en la autopista México - Puebla, "quisiera pensar que el gobierno de la Ciudad de México es el que ha sido abierto, fue una mala bienvenida, solo queríamos llegar a la Basílica de Guadalupe".

Agregó que hoy lunes a las 17:00 horas sostendrán un encuentro con integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos, indicó que se quedarán a descansar en el albergue habilitado en la Casa del Peregrino.