Aplicará EU la remoción expedita para algunas familias migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que algunas familias migrantes que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 "serán colocadas en procedimientos de remoción expedita" si carecen de bases para quedarse en Estados Unidos.

En un comunicado, el DHS señaló que la remoción expedita es un "procedimiento legal, más acelerado para remover a esas familias" que no pueden quedarse en EU.

La administración de Donald Trump puso en operación el Título 42 usando como argumento la emergencia creada por la pandemia de Covid-19. Bajo ese título, aquellos extranjeros que ingresen o intenten ingresar a Estados Unidos vía terrestre son devueltos de inmediato al país por el que ingresaron (México) o a sus países de origen.

El presidente Joe Biden decidió mantener la operación del Título 42. Sin embargo, para aquellas familias migrantes que no pueden ser expulsadas con ese argumento, ahora se anuncia otra opción para que salgan del país: los procedimientos de remoción expedita, aplicables desde este lunes.

"Intentar cruzar a Estados Unidos entre los puertos de entrada, o evadiendo la inspección en esos puntos, es una forma equivocada de llegar a Estados Unidos. Esos actos son peligrosos y pueden tener consecuencias migratorias de largo plazo para los individuos que lo intentan", señaló el DHS.

Insistió en que la administración Biden "está trabajando para crear un sistema migratorio seguro, ordenado, y humano" y añadió que el DHS "sigue dando pasos para mejorar el procesamiento legal en los puertos de entrada y reformas para fortalecer el sistema de asilo".