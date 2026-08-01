Aplicará la UNAM examen de control presencial

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó el análisis del examen de admisión, por lo que recomendó que la Universidad tenga un examen de control presencial para las y los aspirantes que tuvieron puntuaciones mayores al promedio de años pasados.

El grupo de expertos que revisó el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026, detalló que al tratarse de un examen en línea se utilizó un modelo de supervisión de inteligencia artificial (IA) que detectó conductas prohibidas, entre ellas el uso de celulares, apoyo externo y suplantación de identidad que finalmente llevó a la cancelación de cerca del 2% de las pruebas, de un total de 158 mil 727 aspirantes.

En este sentido, Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica, agregó que se presentó la denuncia correspondiente. Recordó que los exámenes se aplicaron durante 3 fines de semana de mayo y junio y agregó que los resultados de licenciatura de este 2026 presentaron "cambios sustanciales" respecto a los años previos.

Comisión Técnica emite recomendaciones

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Entre las recomendaciones que emitió la Comisión Técnica se encuentra varios puntos:

· Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control

· Convocar a las personas que ya habían sido seleccionadas, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026.

· Aplicar el examen de control de manera presencial

· Asignar los resultados de ingreso a partir del resultado obtenido al examen de control

"Aplicar examen de control de manera presencial, bajo formato conveniente con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de aspirantes, y llevarlo a cabo a la brevedad", señala una de las recomendaciones contenidas en el informe.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por la Universidad para atender la controversia generada tras la aplicación, por primera vez, de un examen de admisión totalmente en línea para el ingreso a licenciatura.

La Comisión Técnica fue instalada el pasado 27 de julio por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas con el propósito de revisar el proceso de selección, analizar posibles irregularidades y proponer mecanismos que permitan garantizar la confiabilidad de los resultados.

El órgano temporal está integrado por 16 especialistas de distintas disciplinas y es encabezado por Eduardo Bárzana García.

Desde el inicio de la revisión, analizaría todas las alternativas.