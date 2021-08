Aplicarán pruebas rápidas de Covid a los alumnos en Querétaro

Las autoridades educativas estatales propondrán realizar pruebas aleatorias para detectar Covid-19 en las escuelas de todos los niveles, informó el secretario de Educación, José Carlos Arredondo Velázquez.

Recordó que son 346 escuelas las que tienen autorización para retornar a las clases presenciales, pertenecientes a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), están en zonas de baja incidencia de Covid-19.

Sin embargo, no se descarta que las pruebas aleatorias, desde el nivel básico hasta superior, ayuden a detectar espacios en donde pudiera haber riesgo y tener mayor control sobre la enfermedad y posibles brotes.

"Uno de los temas que se pone en la mesa es el de las pruebas preventivas; todo mundo debe saber que una manera preventiva de atacar la posibilidad de contagio, no sólo en los planteles sino en cualquier entorno, será ir a la búsqueda de los contagiados" explicó.

Agregó que con las pruebas aleatorias se podrán detectar casos asintomáticos, en una estrategia similar a la que aplicó el gobierno estatal, de una búsqueda intencionada del virus a fin de controlar espacios en donde pudiera haber circulación del SARS-CoV2.

"No se puede hacer una prueba improvisada, hay que hacer una metodología científica, estamos buscando el algoritmo, el procedimiento adecuado para empezar a buscar, a hacer pruebas, porque no se pueden hacer pruebas censales, pruebas aleatorias en la detección del coronavirus", agregó.

La propuesta fue presentada ante el Comité Técnico de Salud, en la sesión de ayer y, posteriormente, las autoridades darán a conocer si es o no viable.

Arredondo Velázquez pidió a madres y padres de familia revisar el listado que fue publicado por la USEBEQ, en donde se indica la clave de la escuela, nombre, localidad y municipio de ubicación.

Dicha lista está publicada en las redes sociales oficiales de la USEBEQ, así como en la página oficial; a una semana del inicio del nuevo ciclo escolar (2021-2022) las instituciones educativas se preparan para las clases virtuales o presenciales en algunos casos.

El secretario de educación en el estado insistió en que las actividades serán moduladas, escalonadas y voluntarias, por lo que pidió a los padres de familia que estén al tanto de las instrucciones que se generen en cada espacio educativo, a través de las comunicaciones de las áreas directivas.

Reiteró que las escuelas que cuentan con aprobación para el retorno presencial de clases cumplieron con una serie de requisitos que garantizan medidas sanitarias adecuadas, entre ellas la ventilación de espacios y estar en zonas con baja incidencia; por ello, en el municipio de Querétaro están aprobadas 14 escuelas de educación pública del nivel básico.