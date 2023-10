Maestra de Coahuila habría discriminado a alumno que la apuñaló

Asaid de 14 años, el

que apuñaló a su profesora Patricia Burciaga en plena clase en una secundaria de Ramos Arizpe, Coahuila, fue víctima de discriminación y de comentarios ofensivos por parte de la docente, así lo denunciaron padres de familia que pidieron su destitución.Tras los hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General N° 1 "Rubén Humberto Moreira Flores" padres de familia y autoridades de la institución se reunieron y así fue que se dio a conocer que Patricia discriminaba a Said por ser oriundo de Veracruz.De acuerdo con el testimonio de una madre de uncompañero de Asaid declaró frente a la junta escolar lo que sucedió ese día en el salón."Él no lo quería hacerlo, pero traía los tenis rotos y le pidió la engrapadora a la profesora para engraparse los tenis. La maestra le dijo: 'aparte de feo, pobre'", reportó en su noticiero Ciro Gómez Leyva."Cierren los malditos ojos", dijo Asaid a sus compañerosUna compañera de Asaid relató que el menor de 14 años fue insultado por la profesora."Le dijo feo, que los veracruzanos eran feos y cosas que le ofendió, y él tomó una navaja de su mochila y se acercó a ella, y la apuñaló. No nos contó nada. No más nos dijo que 'cerráramos los malditos ojos'", dijo la niña.¿Qué pasará con Asaid?El fiscal general del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que se imputarán lesiones y que ya se investiga su entorno familiar.¿Por qué los adolescentes podrían llegar a niveles de violencia extrema?Para la psicopedagoga Gabriela Serrano, experta en el trabajo con adolescentes, estos comportamientos violentos, en su mayoría planeados, hacia las figuras de autoridad, en el caso de profesores puede tener diversas causas entre las cuales pueden ser clínicas, neurológicas, así como por falta de atención, entornos violentos y abuso como en el caso de Asaid.