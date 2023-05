Apoyos del gobierno solo podrán cobrarse en Banco del Bienestar: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la entrega de apoyos de programas sociales ya no se realizará a través de bancos comerciales, sino que todos se entregará a través de las sucursales del Banco del Bienestar.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador explicó que realiza la transición de tarjetas para que los beneficiarios puedan cobrar en el Banco del Bienestar sus apoyos.

"Una información especial sobre los cambios de tarjetas porque ya todos los pagos que se tiene que hacer todo lo que por ley corresponde a los beneficiarios de programas de desarrollo social, se va a hacer a través del Banco del Bienestar, todo. Ya no se va a entregar apoyos a través de bancos comerciales.

"Toda la dispersión de recursos de los programas de bienestar se va a entregar a través de las sucursales del Banco del Bienestar", mencionó.

López Obrador también recordó que con Financiera del Bienestar, los migrantes ya van a poder enviar sus remesas a sus familiares en México.

"Ya nuestros paisanos migrantes van a poder enviar los apoyos a sus familias, sus remesas a través de la Financiera del Bienestar. Es un llamado a paisanas, paisanos que están enviado y que son pues puro corazón porque no abandonan a sus familiares, los siguen apoyando y no abandonan a su país, siguen también apoyando a México", expresó.