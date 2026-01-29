logo pulso
Aprehenden al "Palillo" en Sinaloa

Por El Universal

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden al "Palillo" en Sinaloa

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Israel Vizcarra Beltrán, alias "El Palillo", señalado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una organización dedicada a la producción y elaboración de drogas sintéticas con afinidad al Cártel de Sinaloa (CDS), facción Los Mayos.

Las investigaciones refieren que esta estructura tendría presencia y operaciones en entidades como Sinaloa, Sonora, NL, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Vizcarra Beltrán cuenta con orden de aprehensión en Guanajuato. También fue arrestado Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, segundo al mando de las plazas de Quilá y El Dorado de tercer nivel en la estructura.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia terrestre en el área de Tierra y Libertad Uno en Culiacán, Sinaloa, donde fueron detenidas ambas personas en posesión de un fusil y un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, así como equipos de comunicación y un vehículo. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

