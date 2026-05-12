Aprehenden a líder de una célula afín al CDN
Ciudad de México.- José Antonio "N", "El Mamado", líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, fue detenido en Nuevo León luego de que autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, donde también aseguraron siete tigres, droga, dinero, vehículos y armas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que en el operativo también fue detenida una mujer, de 41 años, y se incautaron diez armas de fuego, dosis de droga, once vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y dinero en efectivo.
Asimismo, los agentes resguardaron siete tigres que tenía el líder criminal.
En un comunicado posterior, la SSPC agregó que el miembro del Cartel del Noroeste (CDN) detenido tiene 39 años y se dedicaba a la comercialización ilícita de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.
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Fuentes federales informaron que los inmuebles están vinculados a Roberto Blanco Cantú, alias ´El señor de los buques´, socio mayoritario de una empresa vinculada al contrabando de combustible y al CDN.
En el operativo participaron efectivos de la Marina, SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la FGR.
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