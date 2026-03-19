Apresan a mujer, parte del "Tren de Aragua"

Ciudad de México.- Agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron este miércoles, en la capital del país, a una integrante de la banda criminal transnacional de origen venezolano ´Tren de Aragua´, designada como organización terrorista por Estados Unidos, y a quien acusan de actividades delictivas como trata de personas y narcomenudeo.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que la arrestada, identificada como Yorbelis ´N´, alias ´La Maracucha´, es de nacionalidad extranjera y fue arrestada en la alcaldía capitalina de Cuauhtémoc, en la cual tenía su base de operaciones a través de varios hoteles de la zona.

Los investigadores la acusan de actividades delictivas como el cobro de piso, extorsión, la venta de drogas y trata.

El ´Tren de Aragua´ es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela; está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí