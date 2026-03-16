Apresan a Pepe, clave en la caída de "El Mencho"

Ciudad de México.- Elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron este domingo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a José "N", alias "Pepe", identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto integrante del círculo cercano de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

"La Comandancia de la V Región Militar, informa que esta fecha, personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, detuvieron a José ´N´, alias ´Pepe´, durante patrullajes terrestres, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", indicó la institución.

De acuerdo con las autoridades, el detenido habría sido el responsable de trasladar a la pareja sentimental de "El Mencho" a Tapalpa, localidad donde fue capturado el líder del CJNG durante un operativo federal.

"Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FEMDO) con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica", precisó la corporación militar.

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Abaten al "Joker"

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima dio a conocer que durante un enfrentamiento con policías estatales fueron abatidos cuatro presuntos criminales, entre los cuales está "El Joker", señalado como jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La dependencia detalló que la refriega ocurrió durante un operativo desplegado en la comunidad de El Alpuyequito, en el municipio de Colima.

Según el reporte oficial, policías estatales acudieron a dicha región tras recibir el reporte de hombres armados a bordo de un vehículo que transitaba por una brecha en el canal del Alpuyeque.

Al arribar al sitio los uniformados dieron alcance a la camioneta y le marcaron el alto, sin embargo, los tripulantes ignoraron la orden y agredieron a tiros a los agentes, quienes repelieron la agresión desatando el tiroteo en el que cuatro presuntos criminales fueron abatidos.Entre los sujetos que perdieron al vida fue identificado Iván "N" alias "El Joker", líder de una célula del CJNG.