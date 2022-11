Aprueba asamblea del PAN facilitar afiliación de militantes rumbo a 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La 25 Asamblea Nacional Ordinaria del PAN aprobó reformas a sus estatutos para facilitar la afiliación de militantes, fortalecer los vínculos con la sociedad civil, institucionalizar la paridad de género y crear el modelo de buen gobierno y código de ética para funcionarios y dirigentes, ello con el fin de fortalecer las estructuras del partido de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Durante el evento en el Centro Banamex, los 1,969 delegados avalaron la reforma a los estatutos y el programa de acción política del PAN, así como se destacó la unidad del partido con la presencia de prácticamente todos los gobernadores, así como de figuras como Margarita Zavala y el reciente retorno al partido de Manuel Clouthier Carrillo.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, expuso dijo que con estos cambios se propone "pasar de ser la incuestionable oposición para ser la opción, y ahora de ser la opción para ser la más clara alternativa democrática de nuestro país y corregir el rumbo de México en el 2024".

Detalló que se busca que "crezca, facilitar la afiliación, que puedan venir los jóvenes, las mujeres, todo mundo, que se puedan afiliar con un solo clic, en un solo momento, de manera rápida. Y ya iniciamos de hecho con los talleres de introducción virtuales".

Al respecto, el diputado federal del PAN, Santiago Creel, explicó en entrevista que con esta reforma no hay meta específica sobre el número de militantes que se busca afiliar, porque "la meta es abrir el partido lo más posible, particularmente a jóvenes, a personas que quieran involucrarse en la política y lo quieran hacer de manera esporádica o permanente".

Detalló que habrá dos tipos de militantes. "Una que sí tiene que estar actuando, trabajando para el partido y otra que puede apoyar en campañas, que puede ser representante del partido. Esta manera de acomodar a cada uno de los que quieran apoyar al partido es una buena manera de hacerlo".

A su vez, Marko Cortés, informó que en la reforma estatutaria se busca "un PAN donde quepamos todos, que quien gane no gane todo y que quien pierda no quede fuera".

Agregó que se institucionaliza la vinculación con la sociedad civil y se establece que "todo servidor público del PAN, todo dirigente del PAN, municipal, estatal o nacional deberá tener una forma de estar vinculada con la sociedad civil".

Asimismo, se institucionaliza la paridad de género con acciones afirmativas y "estamos buscando mejorar nuestros procesos de vida interna; de hecho en los Estatutos ya agregamos el modelo de buen gobierno panista y Código de Ética".

Cortés, agregó que se relanza el proyecto de país, con la actualización del Programa de Acción Política, donde se incluye el tema de superar la pobreza y la desigualdad. "Requerimos que la gente sepa que Acción Nacional sí quiere que se supere la pobreza, no como hoy ocurre, que no se supera a la pobreza; que, al contrario, hay más pobres que nunca".