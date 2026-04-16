logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE COMPROMETEN!

Fotogalería

¡SE COMPROMETEN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aprueban capacitación castrense de militares

Viajarán a EU y Antigua Bermuda para ser adiestrados por tropas de EU

Por El Universal

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueban capacitación castrense de militares

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado aprobó tres nuevas solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir la salida del país de 255 marinos y soldados mexicanos, quienes viajarán a Estados Unidos y Antigua y Bermuda para ser adiestrados por tropas estadounidenses.

Sin debate, con 90 votos a favor y tres abstenciones, se aprobaron distintas solicitudes presidenciales, en el marco de la cooperación que brinda EU en la capacitación de cuerpos castrenses mexicanos.

Durante la sesión se aprobó la solicitud de la presidenta Sheinbaum Pardo para autorizar la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales.

Este ejercicio de capacitación castrense se realizará del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, Mississippi, EU. En este caso, se trata de una invitación del Comando Norte del Ejército de EU de América, para que los 60 elementos salgan del país con armamento, equipo táctico y sin municiones, a bordo de dos aeronaves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se aprobó un dictamen para autorizar la salida de una delegación de la Armada de México, conformada por 120 elementos, fuera del país del 25 de mayo al 26 de junio de 2026, con el fin de que participen en el ejercicio multinacional TRADEWINDS 2026, en Antigua y Barbuda.

Se trata de una invitación del Comando Sur del Ejército de EU y tiene como característica adicional que no solamente se trata de llevar a cabo ejercicios binacionales, participarían 24 países.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    México y EU refuerzan cooperación contra finanzas ilícitas
    México y EU refuerzan cooperación contra finanzas ilícitas

    México y EU refuerzan cooperación contra finanzas ilícitas

    SLP

    El Universal

    El encuentro incluyó diálogo sobre minerales críticos y prioridades financieras regionales.

    Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes
    Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes

    Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes

    SLP

    El Universal

    La Secretaría de Bienestar informó sobre llamadas y mensajes fraudulentos que simulan su voz para extorsionar.

    INAPAM 2026: requisitos para tramitar credencial en México
    INAPAM 2026: requisitos para tramitar credencial en México

    INAPAM 2026: requisitos para tramitar credencial en México

    SLP

    El Universal

    La credencial INAPAM facilita acceso a descuentos y programas sociales para personas adultas mayores en México.

    Cámara de Diputados aprueba Día Nacional del Xoloitzcuintle en México
    Cámara de Diputados aprueba Día Nacional del Xoloitzcuintle en México

    Cámara de Diputados aprueba Día Nacional del Xoloitzcuintle en México

    SLP

    EFE

    La propuesta fue aprobada con 433 votos a favor y enviada al Senado para su ratificación.