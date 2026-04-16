Aprueban capacitación castrense de militares

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado aprobó tres nuevas solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir la salida del país de 255 marinos y soldados mexicanos, quienes viajarán a Estados Unidos y Antigua y Bermuda para ser adiestrados por tropas estadounidenses.

Sin debate, con 90 votos a favor y tres abstenciones, se aprobaron distintas solicitudes presidenciales, en el marco de la cooperación que brinda EU en la capacitación de cuerpos castrenses mexicanos.

Durante la sesión se aprobó la solicitud de la presidenta Sheinbaum Pardo para autorizar la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales.

Este ejercicio de capacitación castrense se realizará del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, Mississippi, EU. En este caso, se trata de una invitación del Comando Norte del Ejército de EU de América, para que los 60 elementos salgan del país con armamento, equipo táctico y sin municiones, a bordo de dos aeronaves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se aprobó un dictamen para autorizar la salida de una delegación de la Armada de México, conformada por 120 elementos, fuera del país del 25 de mayo al 26 de junio de 2026, con el fin de que participen en el ejercicio multinacional TRADEWINDS 2026, en Antigua y Barbuda.

Se trata de una invitación del Comando Sur del Ejército de EU y tiene como característica adicional que no solamente se trata de llevar a cabo ejercicios binacionales, participarían 24 países.