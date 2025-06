Aprueban en lo general la denominada "Ley espionaje"

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general, la reforma por la que se crea la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual permitirá el acceso irrestricto, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas, bajo el argumento de la persecución de delitos.

La propuesta, calificada como "Ley espionaje", fue avalada por 445 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM, MC y PAN, así como 37 sufragios en contra del PRI.

Horas antes del debate, el dictamen fue modificado prácticamente en todo su articulado bajo el argumento de contener mejores, las cuales fueron calificadas de "engañosas" por la oposición: Elimina la creación del polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía móvil, pero mantiene la posibilidad de acceso a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial; elimine el párrafo en el que advierte que se advertía que "la seguridad pública es de carácter civil"; y otorga más atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuyas autoridades podrán suspender la entrega de las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios cuando éstos no cumplan con sus acuerdos.

Al inicio del debate, las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano, presentaron mociones suspensivas para frenar la votación del proyecto, sin embargo, fueron rechazadas.

"Hicieron modificaciones que son engañosas. Se eliminó el registro, pero se mantiene la concentración de información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Se mantiene también la posibilidad de acceso irrestricto, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas. La pretensión de concentrar poder, información y control desde el centro implica sacrificar la diversidad de nuestro país", declaró la diputada de MC, Claudia Ruiz Massieu.

- Reforma no promueve el espionaje, aseguran morenistas

Durante la presentación del dictamen, la diputada de Morena y Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden, aseguró que "esta ley es más que una norma administrativa, es una visión de futuro, un modelo de seguridad con rostro humano, con capacidades técnicas y con compromisos éticos".

La diputada guinda, Julieta Arcelia Olguín, aseguró que la reforma no promueve el espionaje.

"Lo decimos con toda claridad: No se trata de espiar a nadie, se trata de cerrar espacios al crimen que se esconde atrás del anonimato, al que extorsiona, al que secuestra utilizando redes sin rastro".

La bancada del PAN, pasó al estrado con pancartas con la leyenda "Ley Espía", al tiempo que el diputado albiazul, Israel Damián Retes, denunció que la reforma "robustece el monstruo del espionaje": "Lo único que hace es legalizar que el gobierno pueda espiar tu celular, tu computadora y tener toda tu información para censurarte, intimidarte y amenazarte".

Pese a ello, adelantó que su grupo parlamentario votaría a favor: "hoy votaremos a favor del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, pero en contra del espionaje y el autoritarismo".

Explicó que la Ley tiene cosas buenas, por ejemplo, el bloqueo de señal en las cárceles.

La bancada del PRI pasó a tribuna acompañados con Corona luctuosa con la leyenda "murió la democracia".

- Oposición denuncia "albazo"

Rubén Moreira denunció el "albazo" de Morena, cuyos integrantes publicaron de madrugada el cambió de todo el articulado de las leyes de seguridad: "Más de 480 páginas que en unas horas es imposible analizar".

"Esto no es una reserva, es una propuesta de ley. Esta es una práctica de estados fascistas. Se lleva al extremo el Estado espía, se lleva al extremo la vigilancia de las personas, se elimina mucho de la colaboración con los Estados".

Tras la aprobación en lo general, inició el debate en lo particular.