Aprueban en lo particular Ley Federal de Ingresos; pasa al Senado

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, la Ley Federal de Ingresos, con lo que fue turnada al Senador de la República para su discusión y votación.

El dictamen se avaló por mayoría de 267 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, PVEM, y PT, así como 210 sufragios en contra por parte del PRI, PAN, PRD, y MC.

En el debate se presentaron 65 reservas, cuyos promoventes pedían en su mayoría más presupuesto a las entidades federativas. Morena y sus aliados rechazaron todas las propuestas de la oposición, en tanto que se avaló una sola reserva de la diputada de Morena Patricia Armendáriz, para permitir que las entidades puedan devolver los recursos federales que no gasten este año hasta diciembre de 2022, y no en diciembre de 2021 como estaba estipulado.

El proyecto de Ley Federal de Ingresos, propuesto por la Secretaría de Hacienda estima un crecimiento económico del país de 4.1% para el ejercicio fiscal 2022; un tipo de cambio de pesos por dólar en 20.3; y una plataforma de producción de petróleo crudo en mil 826 miles de barriles diarios, con una estimación del precio acumulado del barril del petróleo crudo de exportación de 55.1 dólares.

En el dictamen se explica que de los 7 billones 088 mil 250.3 millones de pesos por concepto de ingresos estimados, 3 billones 944 mil 520.6 millones de pesos corresponden a Impuestos.

Asimismo, 411 mil 852.5 millones de pesos a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 32.6 millones de pesos a Contribuciones de Mejoras; 47 mil 193.5 millones de pesos a Derechos; 7 mil 918.8 millones de pesos a Productos; 184 mil 864.7 millones de pesos a Aprovechamientos; 1 billón 205 mil 324.3 millones de pesos a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.

También serán 370 mil 928.1 millones de pesos a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y 915 mil 615.2 millones de pesos a Ingresos Derivados de Financiamientos. Asimismo, se concuerda con la estimación de una recaudación federal participable por 3 billones 728 mil 987.5 millones de pesos.