"Aquí le dejo su renuncia", dice diputado del PAN a titular de la SCT

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier González Zepeda, solicitó su renuncia al encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Leal.

Durante la comparecencia del funcionario federal ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura y la de Radio y Televisión, pidió no continuar obedeciendo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Con mucho respeto le pido que aplique su experiencia y defienda sus principios en beneficio de los mexicanos y que renuncie, que renuncie a las indicaciones que le da el inquilino de Palacio Nacional. Y que quede claro, no es por falta de capacidad, sino más bien por el sometimiento al que lo obliga el ejecutivo nacional", expresó.

El legislador albiazul recordó que en Julio de 2020, el exsecretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú, renunció al cargo por diferencias con el Ejecutivo, por lo que le pidió hacer lo propio.

"Tiene un claro ejemplo de su antecesor Jiménez Espriú. Aquí le dejo su renuncia, se la doy a su particular por el bien de los mexicanos", concluyó.